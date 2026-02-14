Hiába vezetett, mégis megégett Zalaegerszegen a Ferencváros

A találkozót a Fradi kezdte jobban, aminek gyorsan meg is lett az eredménye: a 13. percben egy jobb oldali szögletet követően Ötvös Bence helyezett a jobb alsóba, a hazaiak kapusának, Gundel-Takács Bencének esélye sem volt a hárításra (0-1).

A 29. percben azonban Ibrahim Cissé piros lapot kapott, amiért megtaposta Szendrei Norbert bokáját. Ez megfordította a mérkőzés menetét.

A 64. percben Gróf Dávid hatalmasat védett, azonban a kipattanó lövés José Calderón elé pattant, aki az üres kaput nem hibázta el, belsővel bepasszolta a labdát a hálóba (1-1).

A 85. percben Júlio Romao kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, Káprály Mihály játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott. A tizenegyest pedig Skribek Alen magabiztosan értékesítette (2-1).

A 98. percben pedig eldőlt minden, David López kiugratásával Daniel Lima lépett ki a védők mögül, és higadtan gurította el Gróf Dávid mellett a labdát (3-1).

A mérkőzésen több gól már nem született, így a ZTE 3-1-re nyert a listavezető Ferencváros ellen, és feljött az ötödik helyre a tabellán. A Ferencváros viszont holnap a második helyre csúszhat vissza a tabellán, ha az ETO FC pontot szerez a Kisvárda ellen.





