Döntött Oliver Glasner sorsáról a Crystal Palace

A gyenge eredménysor ellenére a Crystal Palace úgy döntött, nem meneszti Oliver Glasner vezetőedzőt - számolt be róla Fabrizio Romano. Az olasz sportújságíró szerint feszült nap áll a klub vezetősége mögött, amely végül úgy határozott, hogy marasztalja az osztrák szakembert.

Csütörtökön a Konferencia Liga nyolcaddöntőért való rájátszásában volt jelenése a londoni együttesnek, amely Bosznia-Hercegovinába utazott a Zrjinski Mostarhoz, és egy csalódást keltő 1-1-es döntetlent ért el. Emiatt indultak be a találgatások arról, hogy Glasner nem maradhat a szerződése lejártáig.

A kiutazó angol szurkolók közül többen megelégelték kedvenc csapatuk teljesítményét, így a vendégszektorban felhangzott a "Reggel ki leszel rúgva" rigmus.

Mint ismert, az osztrák szakvezető már korábban tájékoztatta a klubot és a nyilvánosságot, hogy nyáron, a szerződése lejártával elhagyja a Palace-t.

Bár az FA-kupa-címvédője remekül kezdte a szezont, jelenleg visszacsúszott a 13. helyre a Premier League-ben, ráadásul az angol kupasorozatból már kiütötte a hatodosztályú Macclesfield.

