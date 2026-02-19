Hiába a mezőnyfölény, hátrányból várja a Ludogorec elleni EL-visszavágót a Ferencváros

Az első húsz perc nem sok izgalmat hozott a Ludogorec és a Ferencváros Európa-liga-csatájának első felvonásán, utána viszont felpörögtek az események.

Bár a magyar bajnok végig irányította az első játékrészt, a vezetést mégis a hazaiak szerezték meg, gyakorlatilag a semmiből. Cissé eladott labdája után gyors kontrát vezetett a bolgár együttes, és bár a zöld-fehér védelem háromszor is blokkolni tudott, a labda Duah elé került, a svájci támadó pedig kilőtte a jobb felső sarkot.

Szerencsére a Fradit nem rogyasztotta meg, hogy a Ludogorec a második kaput eltaláló lövéséből vezetést szerzett, négy perc múlva máris egyenlített Robbie Keane együttese. A nemzetközi porondra visszatérő Abu Fani remek ütemben ugratta ki Yusufot, aki az átvétellel máris kizárta az őt üldöző Verdont, és kiszorított helyzetből is meglelte a rövid sarkot.

A 41. percben a Varga Barnabás pótlására szerződtetett Kovacevic lépett ki nagy helyzetben, ám 16 méterről leadott lövését védte a hazaiak kapuját őrző Bonmann, majd az első félidő hosszabbításában Cadu lövésénél szintén az ő védése mentette meg a hazaiakat az újabb góltól. A sokkal gyorsabb és pontosabban futballozó Ferencváros uralta az első félidőt, az 1-1 egyértelműen a Ludogorecre nézve volt hízelgő.

A fordulás után sem sokat változott a meccs képe, előbb Abu Fani, majd Kanikovszki lövése kerülte el a hazai kaput, a folytatás viszont keserűen alakult. A 60. percben előbb sérülés miatt kellett lecserélni Ötvös Bencét, majd – ismét a semmiből- villant a hazai együttes: Son 18 méterről tekert védhetetlenül a jobb felső sarokba.

A bolgár gól némileg visszavetette a Fradit, a hazaiak a labdszerzések után több lehetőséget is kialakítottak, igaz a túloldalon a magyar bajnoknak is megvoltak a lehetőségei (Gróf bravúrral védett Nahmiasz közeli lövésénél), ám Yusuf lövése elsuhant a jobb alsó sarok mellett, a csereként pályára lépő Zachariassen középre tartó labdáját pedig biztosan védte Bonmann.

Bár a Fradi a meccs nagy részében ellenfele fölé nőtt, a mérkőzést végül 2-1-re a Ludogorec nyerte, így a bolgár együttes egy döntetlen és két vereséget követően (a BL-selejtezőben és az EL-ligaszakaszban) a mostani idényben először legyőzte Robbie Keane együttesét. Ám a Groupama Arénában távolról sem tűnik lehetetlennek, hogy a Ferencváros megfordítsa a párharcot.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.