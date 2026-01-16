Elhagyja a szezon végén Angliát a sikeredző

Az elmúlt órák intenzíven teltek Crystal Palace háza táján, hiszen nemrég derült ki, hogy angol válogatott védőjük, Marc Guéhi elhagyja a csapatot, és a Manchester Cityhez igazol, most edzőjük, az osztrák Oliver Glasner sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nem kívánja nyáron lejáró kontraktusát meghosszabbítani a csapattal, és elhagjya Londont a szezon végén.

Az 51 éves osztrák mester az előző szezonban a Manchester Cityt legyőzve megnyerte az FA Kupát a Palace-szal, ami a klub első jelentős trófeája volt története során, így indulási jogot szerzett az Konferencia Ligába. Nem sokkal később pedig a második trófeát is begyűjtötte a csapattal Glasner, amikor a szezon kezdetén legyőzte a Liverpoolt az Angol Szuperkupa döntőjében.

A BBC szerint a klub tavaly nyáron ajánlott szerződéshosszabbítási ajánlatot az osztrák edzőnek, aki azonban októberben jelezte a klub elnökének, Steve Parishnek, hogy nem fogja aláírni új szerződését a csapattal: "a döntés már megszületett hónapokkal ezelőtt. Volt egy találkozóm Steve-vel az októberi válogatott szünet alatt. Nagyon sokat beszéltünk, és elmondtam neki, nem fogok hosszabbítani. Akkor úgy határoztunk, az lesz a legjobb, ha köztünk marad a dolog. De most fontos, hogy tisztázzuk a helyzetet, eddig nagyon sűrű volt a menetrendünk, ezért nem akartunk erről beszélni. Én és Steve a legjobbat akarjuk a Crystal Palace-nak".

Oliver Glasner 2024 februárjában váltotta Roy Hodgsont a kispadon, aki akkor a 12. helyig vitte a csapatot a bajnokság végén. Az első teljes idényében a tizedik helyen zárta a csapattal a Premier League szezont, és megnyerte az FA Kupát a City ellen.

Az osztrák szakember neve az elmúlt napokban felmerült a Manchester United kispadjára is, miután a Vörös Ördögök kirúgták Ruben Amorimot, ám az osztrák szakvezető elmondta, nem tárgyalt még egyik csapattal sem: "Új kihívásra vágyom. Nem beszéltem még egy csapattal sem. Elmondtam ezt a játékosoknak is, és megígértem nekik, mindent beleadok, hogy ez legyen a Crystal Palace történetének legjobb szezonja. Jelenleg négy ponttal jobban állunk, mint tavaly ilynekor, és még egy trófeát haza szeretnék hozni a Selhurst Parkba".