Eltűnt José Mourinho! Mindenki a portugál edzőt kereste, de hiába

A Real Madrid 2-1-s győzelmet aratott az SL Benfica ellen a Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóján, és mivel a madridi gárda az első meccsen 1-0-ra nyert Lisszabonban, így a spanyol csapat kettős győzelemmel, 3-1-s összesítéssel jutott tovább a legjobb 16 közé.

A portugál szakember eltiltás miatt nem foglalhatta el a helyét a technikai zónában a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-visszavágón, ám nem is ez szolgáltatta az este legnagyobb meglepetését, hanem az, ahogyan végül követte a mérkőzést.

A Benfica vezetőedzőjét az első találkozón kapott piros lapja után az UEFA eltiltotta, így a Santiago Bernabéuban legfeljebb a lelátóról figyelhette volna az eseményeket. A TNT Sports kommentátorai a közvetítés során többször is értetlenkedtek: hiába keresték a kamerák, Mourinho sehol sem tűnt fel a stadionban.

Mourinho a csapatbuszból nézte a meccset

A magyarázat csak később érkezett. Spanyol sajtóinformációk szerint a Real Madrid még külön helyet is felajánlott számára a sajtózónában, a portugál tréner azonban nem élt a lehetőséggel. Ehelyett inkább a stadionon kívül maradt, és a csapatbuszról nézte végig az összecsapást – egy egészen szokatlan „páholyból”.

Mourinho eltiltása miatt nem vehetett részt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, azonban a portugál szakember így is többször szóba került, nem éppen pozítiv kontextusban.

Mint ismert, amikor a Benfica csapatbusza megérkezett kedden Madridba, a szurkolók lerohanták a 63 éves vezetőedzőt.

