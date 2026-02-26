A Santiago Bernabéu közönsége elcsendesedett a Real Madrid–Benfica összecsapás második félidejében. Egy felívelt labdánál a védelem oszlopa, Raúl Asencio és a középpályás Eduardo Camavinga egymást nem látva, teljes erővel ugrottak fel fejelni. Az összefejelés ereje akkora volt, hogy a spanyol védő már a levegőben elveszítette az eszméletét.
Percekig tartó néma csend a stadionban
Bár Camavinga is láthatóan megszédült, Asencio zuhanása volt az igazán ijesztő: a védő tehetetlenül, védekező reflexek nélkül csapódott a földre. A csapattársak és a játékvezető azonnal észlelték, hogyAsencio eszméletlen, és kétségbeesetten intettek az orvosi stábnak.
A protokollnak megfelelően a játékost több percen keresztül ápolták a pályán, mire sikerült visszanyernie az öntudatát. A stadion népe végül hatalmas tapsviharral búcsúztatta a 23 éves tehetséget, akit rögzített nyakkal, hordágyon vittek le. Helyére a sérüléséből visszatérő David Alaba érkezett a 77. percben.
Várják a hivatalos diagnózist
A mérkőzés utáni első hírek szerint Asenciót azonnal a Sanitas La Moraleja kórházba szállították koponya- és nyaki CT-vizsgálatokra. Bár a játékos már az öltözőben magához tért, az eszméletvesztés miatt az orvosok rendkívül óvatosak.
A hivatalos orvosi közlemény a mai napon várható.
