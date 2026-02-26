A Santiago Bernabéu közönsége elcsendesedett a Real Madrid–Benfica összecsapás második félidejében. Egy felívelt labdánál a védelem oszlopa, Raúl Asencio és a középpályás Eduardo Camavinga egymást nem látva, teljes erővel ugrottak fel fejelni. Az összefejelés ereje akkora volt, hogy a spanyol védő már a levegőben elveszítette az eszméletét.

Percekig tartó néma csend a stadionban

Bár Camavinga is láthatóan megszédült, Asencio zuhanása volt az igazán ijesztő: a védő tehetetlenül, védekező reflexek nélkül csapódott a földre. A csapattársak és a játékvezető azonnal észlelték, hogy Asencio eszméletlen, és kétségbeesetten intettek az orvosi stábnak.

A protokollnak megfelelően a játékost több percen keresztül ápolták a pályán, mire sikerült visszanyernie az öntudatát. A stadion népe végül hatalmas tapsviharral búcsúztatta a 23 éves tehetséget, akit rögzített nyakkal, hordágyon vittek le. Helyére a sérüléséből visszatérő David Alaba érkezett a 77. percben.

Várják a hivatalos diagnózist

A mérkőzés utáni első hírek szerint Asenciót azonnal a Sanitas La Moraleja kórházba szállították koponya- és nyaki CT-vizsgálatokra. Bár a játékos már az öltözőben magához tért, az eszméletvesztés miatt az orvosok rendkívül óvatosak.

A hivatalos orvosi közlemény a mai napon várható.

