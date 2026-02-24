Mourinho, valamint a rasszizmus is szóba került Courtois és Arbeloa sajtótájékoztatóján

Fokozott várakozás előzi meg a Real Madrid és a Benfica Bajnokok Ligája-visszavágóját. A keddi, madridi sajtótájékoztatón Álvaro Arbeloa és Thibaut Courtois is határozottan kiállt a rasszizmus elleni zéró tolerancia mellett, miközben a visszavágót egygólos előnyről váró csapat a továbbjutásra készül.

„Olyan Real Madridot várok, amely nagyon hasonlít ahhoz, amit Lisszabonban láttunk – fogalmazott Arbeola. - Nagyon különleges mérkőzés lesz, egy nagy BL-éjszaka a Bernabéuban. Arra koncentrálunk, hogy megnyerjük a mérkőzést és továbbjussunk a párharcból.”

A szakvezető a Gianluca Prestianni körüli ügy kapcsán hangsúlyozta az UEFA felelősségét.

„Ugyanaz a véleményem, mint múlt héten. Nagyszerű lehetőség előtt állunk, hogy jelentős lépést tegyünk a rasszizmus elleni küzdelemben” – mondta. - Az UEFA mindig erős volt ebben a harcban, most itt az alkalom, hogy ez ne csak egy szlogen vagy egy szép molinó legyen a meccsek előtt. Remélem, élnek ezzel a lehetőséggel. Múlt héten Vinícius Jr. egy gyönyörű gólt szerzett, és semmi, amit a pályán tett vagy tett korábban, nem igazolhat rasszista cselekedetet. Ez a legfontosabb. Semmi sem igazolja a rasszizmust.”

A madridiak kapusa, Thibaut Courtois hasonlóan határozott hangot ütött meg. A belga játékos szerint természetes, hogy az edzők megvédik játékosaikat, de bizonyos határok nem léphetők át.

„Mourinho az Mourinho. Edzőként mindig megvéded a klubodat és a játékosaidat” – mondta. - Ami csalódást okoz, az Vinícius gólörömének felhasználása. Vinícius semmi rosszat nem tett; úgy ünnepelt, ahogy bármelyik játékos tenné. Egy gólöröm nem igazolhat semmilyen feltételezett rasszizmust.”

Courtois arra a kérdésre is reagált, mi történhet, ha Gianluca Prestianni pályára lép a visszavágón. A belga kapus nem erősítette meg, hogy a Real Madrid játékosai megtagadnák a kézfogást az argentin futballistával, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy teljes mértékben kiáll Vinícius Júnior mellett.

A kapus arról is beszélt, miszerint a Benfica játékosa szerint nem rasszista, hanem homofób kifejezés hangzott el.

„Ha így is történt, az ugyanolyan súlyos. A rasszizmus és a homofóbia elfogadhatatlan — mindkettő egyformán védhetetlen.”

A visszavágót szerdán rendezik Madridban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.