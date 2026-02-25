A Real Madrid a Benfica ellen lép pályára a Bajnokok Ligája rájátszásának viszavágóján a Santiago Bernabéu stadionban szerda este.

A Benfica hétfőn érkezett meg Madridba, a portugál klub csapatbusza pedig rögtön a szállásra vitte a játékosokat. A hotel előtt azonban madridi szurkolók sora várakozott.

Mikor José Mourinho kiszállt a csapatbuszból, több szurkoló is a következő mondatokat skandálta:

„Mou, gyere vissza, szeretünk téged"

– vagyis annak ellenére, hogy José Mourinho 2013 nyarán távozott a Real Madridtól, a madridi klub szurkolói nem felejtették el, hogy bajnokságot és Király-kupát nyert a csapattal, és visszavárják.

A Real Madrid hétfőn délután tartotta meg a BL-visszavágót megelőző sajtótájékoztatóját, ahol José Mourinho is többször szóba került.

Hatalmas botrány árnyékolta be az odavágót

A Real Madrid 1–0-s győzelmével zárult lisszaboni találkozón a királyiak brazil támadója, Vinícius Júnior azt állította, hogy a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni rasszista megjegyzésekkel illette őt a gólöröm után. A vádakat a Real öltözőjéből is megerősítették: Kylian Mbappé szerint az argentin játékos többször is „majomnak” nevezte csapattársát.

José Mourinho is piros lapot kapott

José Mourinho a Real Madrid elleni BL-mérkőzés hajrájában addig reklamált, míg Francois Letexier játékvezető fel nem mutatta neki a piros lapot. Az SL Benfica vezetőedzője a találkozó utáni sajtótájékoztatón elárulta, mit mondott a bírónak, mivel tudott pár másodperc alatt két sárga lapot is kiprovokálni magának.

A piros lap miatt José Mourinho egy meccses eltiltást kapott, így nem ülhet majd le a Benfica kispadjára, csak a lelátóról figyelheti majd a Real Madrid elleni visszavágót. Játékosa, Gianluca Prestianni szintén az eltiltás sorsára jutott, az argentin támadó rasszista kijelentései miatt egy mérkőzésre szóló eltiltást kapot az UEFA-tól.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.