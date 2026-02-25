A Real Madrid 2-1-re nyert a Benfica elleni visszavágón, és mivel az első mérkőzésen is 1-0-s madridi siker született Lisszabonban, így a Királyi Gárda 3-1-s összesítéssel jutott tovább a legjobb 16 közé a Bajnokok Ligájában.

A hazai mérkőzésen – ahogy egy héttel ezelőtt Portugáliában is – ismét Vinícius Júnior szerezte a Real Madrid győztes gólját. A villámléptű szélső Federico Valverde remek indítása után lefutotta a portugálok védelmét, és a hosszúba belsőzte a labdát, Anatolij Trubinnak esélye sem volt a hárításra.

Vinícius Júnior gólját követően rögtön a szöglet zászlóhoz futott, felemelte a mezét, hogy jól látható legyen az alsó nadrágján látható Nike felirat, majd táncolni kezdett a szögletzászlóval. Ez önmagában még nem lenne szenzáció, csakhogy a BL-mérkőzéseken rendkívül szigorúan szabályozott, milyen márkák jelenhetnek meg láthatóan a pályán.

Szándékos reklám volt, vagy ártatlan gólöröm?

A UEFA Bajnokok Ligája szabályzata ugyanis elég egyértelmű a nem engedélyezett kereskedelmi megjelenésekkel kapcsolatban.

A Real Madrid hivatalos felszerelésszponzora az Adidas, míg a versenysorozat kereskedelmi partnereit az UEFA külön szerződésekben rögzíti. A Nike nem a klub mezszponzora, és nem hivatalos BL-partner ebben a formában.

Mit mondanak a szabályok?

Az UEFA szabályzata kimondja: A játékosok nem jeleníthetnek meg nem engedélyezett kereskedelmi üzenetet vagy logót. Ha a játékos szándékosan szegi meg az UEFA szigorú reklám szabályzatát, abban az esetben pénzbírság is kiszabható.

Fontos különbség:

Ha a logó véletlenül látszik ki (például mozgás közben), az általában nem minősül reklámnak.

Ha viszont a játékos szándékosan úgy ünnepel, hogy egy adott márka jól látható legyen, az már kereskedelmi megjelenítésnek számíthat.

Megbüntethetik Viníciust?

Elméletben igen. A lehetséges következmények:

Automatikus sárga lap (a mez felhúzása miatt)

Pénzbírság a játékosnak

Ritkább esetben a klub felelősségre vonása

Eltiltás gyakorlatilag kizárt, hacsak nem bizonyítható tudatos, szerződésellenes reklámtevékenység.

Volt már hasonló eset?

A nemzetközi futballban több játékost is megbüntettek már nem engedélyezett pólófelirat vagy szponzor-megjelenítés miatt. Az UEFA különösen érzékeny arra, hogy a saját hivatalos partnerei exkluzivitása ne sérüljön.

Mi a legvalószínűbb forgatókönyv?

Ha a játékvezető nem értékelte kirívó reklámnak, az ügy elhalhat. Viszont ha az UEFA marketingosztálya úgy látja, hogy tudatos brand-megjelenítés történt, a brazil játékos szándékosan húzta fel a polóját és mutatta meg a Nike feliratot, akkor a BL fegyelmi bizottsága akár napirendre is tűzheti az ügyet, és a Real Madrid támadója pénzbírságot kaphat.



