Szalah elhagyja a Liverpoolt, már Van Dijk sem biztos a közös folytatásban

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Mohamed Szalah december 15-én Marokkóba utazik a december 21-én kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájára, ahol hazáját, egyiptomot fogja képviselni a tornán. A 33 éves szélső nem sokkal a torna előtt bajba keverte magát, ugyanis a december hatodikai Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után odaállt az újságírók elé, és nemes egyszerűséggel belemondta az újságírók szemébe, hogy őt bizony a klub a busz alá dobta. Az egyiptomi valószínűleg a mellőzése miatt akadt ki, mivel egymás utáni három bajnokin a kispadra került.

Azonban az interjújának hamar meglett a következménye, mivel Szalah kimaradt az Inter elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre utazó keretből. Viszont pénteken leültek Arne Slot vezetőedzővel, és meg tudták beszélni a dolgokat, így az egyiptomi végül a Brighton elleni bajnokin visszakerült a mérkőzés keretbe, és Joe Gomet sérülése miatt már a 26. percben pályára léphetett csereként, sőt még gólpasszt is adott Hugo Ekitikének egy jobb oldali szöglet után.

A Brighton elleni 2-0-s siker után a Liverpool csapatkapitányát, Virgil van Dijkot kérdezték Szalah helyzetéről:

„Mindent megszoktunk beszélni egymással. Mondtam neki, hogy szeretném, ha maradna Liverpoolban. Szeretném, ha itt maradna, mert ő az egyik vezető játékosunk, de a helyzet az, hogy most elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára. A következő napokban és hetekben is kapcsolatban maradunk, mint mindig, és meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De mindannyian reméljük, hogy Szalah visszatér és fontos tagja lesz a csapatunknak a szezon hátralévő részére. Másfelől azonban ismerjük, milyen a foci, így nem tudhatjuk, mi történik majd. Remélem, hogy marad persze, mert ő az egyik vezérünk, nagyon fontos a számunkra" – hangsúlyozta a Van Dijk.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szaúdi és amerikai ajánlatai is vannak Szalahnak, így közel sem biztos, hogy nem vált klubot a januári átigazolási ablakban.

