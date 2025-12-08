A Liverpool megbüntette Mohamed Szalaht a kifakadása miatt!?

Az utóbbi hetekben mutatott forma alapján nem az angol bajnoki címvédő tűnik a meccs esélyesének, ugyanakkor az uefa.com összeállítása szerint a két csapat eddigi hat, európai kupasorozatban lejátszott egymás elleni találkozójából csak kettőt tudott megnyerni az Inter, négyszer a Pool diadalmaskodott.

Az előző két milánói látogatás alkalmával is a Liverpool jött ki győztesen az ütközetből, legutóbb 2022-ben, a BL-nyolcaddöntő első összecsapásán, amelyet 2-0-ra nyert meg az angol együttes.

Mohamed Szalah kiakadt

A Liverpool az utóbbi pár hónapban súlyos válságba került, utolsó 15 meccsükből csak 4-et tudtak csak megnyerni a Vörösök. Ha mindez nem lenne elég, a hétvégi Leeds United elleni 3-3-as bajnoki döntetlen után Mohamed Szalah robbantotta a bombát, egy hosszú interjúban mondta el, hogy mennyire csalódott Arne Slotban, és hogy úgy érzi, hogy a klub a busz alá dobta. Az egyiptomi támadó megelégelte, hogy az utolsó három bajnokin rendre csak a kispadon kapott helyet, és hogy a West Ham United és a Leeds United végül még csereként sem kapott lehetőséget a holland vezetőedzőtől.

Az egyiptomi szélsőt megbüntették?

Mindezért most könnyen lehet, hogy büntetés vár rá, sőt az sem kizárt, hogy többé már nem húzza magára a Liverpool mezét. Az angol sajtó szerint Arne Slot és a klub vezetői a szombati nyilatkozat után hosszasan egyeztettek arról, mi legyen az egyiptomi klublegenda sorsa. A mindig jól értesült Fabrizio Romano hétfő délelőtti X-bejegyzésében arról írt, hogy benne van a pakliban, hogy a 33 éves támadó „büntetésből” kimarad az Inter elleni BL-keretből. Közben kevésbé hiteles lapok már azt pedzegetik, hogy akár az is előfordulhat, hogy Szalah többé egyáltalán nem lép pályára a Liverpoolban, és januárban távozik a Mersey-partjáról.

Az Inter sziporkázik

Az Internazionale viszont most nemcsak a jobb formájában, hanem az európai kupákban meglévő hazai mérlegében is bízhat: a milánói kék-feketék angol riválissal szemben mind a négy legutóbbi kontinentális kupameccsüket megnyerték a csoportkörben, vagy a ligaszakaszban, ráadásul az utolsó 18 hazai BL-találkozójukon veretlenek, 15 győzelem mellett háromszor játszottak döntetlent.

A BL-ben 11 csoportkörös, vagy alapszakaszban játszott hazai mérkőzésből egy döntetlen mellett 10-et nyertek, s ebben a szériában mindössze két gólt kaptak.

A tabellán egyelőre negyedik Inter az argentin válogatott csatárában, Lautaro Martínezben is bízhat, aki a legutóbbi öt hazai BL-meccsen mindig eredményes volt.

A 13. helyen álló Liverpool a BL-főtáblán hármas győzelmi sorozattal rendelkezik olasz ellenféllel szemben, de az utolsó hat találkozóból is csak egyet veszített el - öt siker mellett - Serie A-s rivális ellen.

Érdekes statisztikai adat, hogy a Pool utoljára 2020 decemberében játszott döntetlent bármilyen európai kupasorozat főtábláján, azóta 31 meccséből egy sem zárult pontosztkozkodással.

A kedd esti összecsapást megelőzően az Inter szombat este 4-0-ra verte a Comót a bajnokságban, míg a Liverpool - Szoboszlai gólja ellenére - 3-3-as döntetlent játszott a Leeds United otthonában úgy, hogy a vendéglátók a 96. percben egyenlítettek.

A keddi programban még egy magyar válogatott játékos lesz érdekelt, Sallai Roland és a Galatasaray ezúttal Monacóban vendégeskedik. Jelenleg mindkét csapat továbbjutást érő helyen áll a tabellán, de mindkettőnek szüksége van a pontokra ahhoz, hogy minél előbb bebiztosítsa a helyét a legjobb 24 között.

Kedden lép pályára a 6. fordulóban az FC Barcelona és a Bayern München is és mindkettő esélyesként. A katalán együttes a német Eintracht Frankfurtot, a tabellán második német sztárcsapat pedig a portugál Sportingot fogadja, utóbbi lesz a játéknap egyetlen 18.45 órakor kezdődő összecsapása.

Kivételesen 16.30-as kezdettel is rendeznek meccset, ezen a története első BL-főtáblás szereplését teljesítő kazah Kajrat Almati a görög Olimpiakoszt látja vendégül.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.