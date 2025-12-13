Az észak-amerikai liga vezetője azután beszélt erről, hogy egyre bizonytalanabb Szalah jövője Liverpoolban (bár visszakerült a keretbe a hétvégi, Brighton elleni meccsre), és sajtóhírek szerint a tengerentúlról is lehet érdeklődés az egyiptomi sztár iránt.

Szaúdi és amerikai kérők is lehetnek

Szalah helyzete a leeds-i interjúja után vált kérdésessé, ami után edzője, Arne Slot meg is büntette a játékost, és kihagyta az Inter elleni BL-mérkőzés keretéből. Ahogy beszámoltunk róla, a szaúdi Al-Hilal ajánlatot is tehet az egyiptomi kiválóságért, de a Foxsports szerint az amerikai kontinensről is van érdeklődés: a Chicago Fire és a San Diego FC is érdeklődést mutathat, akik pénzügyileg megengedhetik maguknak Szalah szerződtetését.

Ennek ágyazhat meg az MLS-fővezér, Don Garber nyilatkozata is: “Természetes tárt karokkal fogadnánk Szalah-t, szerintem beszélnie kell Messivel és Müllerrel, hogy milyen boldogok és sikeresek itt, és hogyan fogadták őket Amerikában.” Hozzátette viszont, nem fognak beleavatkozni Szalah liverpooli szerződésébe: “Sok pletykát hallottam Mo Szalahról. Mi nagyon is hiszünk a szerződés szentségében, ez az amerikai üzleti dinamika. Mo-nak szerződése van a Liverpoollal, akiket jól ismerünk. Nagyszerű csapat.” - zárta gondolatait a liga vezetője.

A portál hangsúlyozza, ha meg is valósul Szalah klubváltása, a szaúdi vonal erősebben élhet az óriási pénzügyi fölényükből kiindulva, viszont az MLS egy másfajta vonzerőt adhat: életstílust, piaci bővülést és lehetőséget azt az utat bejárni, amit Lionel Messi már megtett, és ami jól láthatóvá tette az MLS-t.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.