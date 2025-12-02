A Liverpool már a Szalah nélküli időkre készül

Már a múltheti 2–0-s West Ham elleni győzelem alkalmával is ízelítőt kaphattunk abból, hogyan fest majd a Liverpool támadósora Mohamed Szalah nélkül.

Az egyiptomi helyén a múlt hétvégi fordulóban Cody Gakpo kapott lehetőséget, amelyet a holland egyből meg is hálált egy góllal, sőt a meccs emberének is választották. Arne Slot a Sunderland-meccs előtti sajtótájékoztatón elárulta, hogy Szalah december 15-én utazik Marokkóba, hogy hazáját képviselje az Afrikai Nemzetek Kupáján.

Bár Szalah még elérhető lesz a következő Sunderland, Leeds, illetve Brighton elleni bajnokikon, illetve az Inter elleni BL meccsen is szerephez juthat, de utána a Liverpoolnak az egyiptomi válogatott szereplésétől függően akár január végéig is nélkülöznie kell majd a sztárt.

Kik utaznak még az Afrika-kupára?

Nem csak Szalah az egyetlen fontos távozó a Premiere Legaube-ből. Ugyancsak az egyiptomi csapatban láthatjuk majd a Manchester City, idén sok sérüléssel szenvedő támadóját, Omar Marmoush-t.

Továbbá Kamerun válogatottja Bryan Mbeumo-t a Manchester Unitedtől, Carlos Baleba-t a Brightontól szólítja majd el. De a Tottenham-es Pape Matar Sarr is valószínűleg ott lesz a szenegáli keretben. Manchester vörös felén pedig nem csak Mbeumo-t, de esélyes, hogy Diallo-t és Mazraoui-t is nélkülözni kell majd.

A távozók akár versenyelőnyt is jelenthetnek majd a Liverpoolal riválisainak, például a tabella élén álló Arsenal, és a jelenleg harmadik Chelsea számára, amely kluboknál az Afrika Kupa nem lesz hatással a decemberi, januári keret alakulására.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.