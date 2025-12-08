Mohamed Szalah a napokban sokkolta a közvéleményt. A 3–3-as Leeds United elleni mérkőzés után dühösen vonult le a pályáról. Elmondása szerint nem érti, miért kell a kispadon ülnie, és úgy érzi, a klub „a busz alá lökte”. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években rengeteget tett a Liverpoolért, különösen a kiemelkedő 2024–25-ös szezonban, mégis mellőzik.

Szalah állítása szerint az elmúlt hetekben nagyon megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel, és nem tudja, miért szorult a cserepadra az utóbbi három mérkőzésen.

A hírek szerint a Liverpool vezetősége teljes mértékben Slotot támogatja, és úgy véli, az edzőnek szabad kezet kell kapnia a taktikai döntésekben, a játékosoknak pedig professzionálisan kell reagálniuk. Sokan – a sajtó és a szurkolók egyaránt – úgy látják, hogy az elégedetlenség nyilvánossá tétele nem egy Szalah-kaliberű, profi labdarúgóhoz méltó viselkedés.

Elképzelhető, hogy Szalah kihagyja a keddi, Inter elleni Bajnokok Ligája-összecsapást, sőt a szombati, Brighton elleni Premier League-meccsen sem lép pályára. Ez lehet az utolsó mérkőzése a Liverpool színeiben, mielőtt Egyiptom válogatottjával elutazik az Afrika Kupára. Nyilatkozatában jelezte, hogy szeretne méltó módon búcsút venni az Anfield hűséges szurkolóitól.

A klubnál már készülnek az esetleges pótlására: a Bournemouth szélsője, Antoine Semenyo érkezése jelenthetné a megoldást Szalah távozása esetén. Úgy tűnik, a Liverpool-szurkolók januárban sem fognak unatkozni, hiszen komoly dilemmák előtt áll Slot, Szalah és az egész klubvezetés.

A háttérben eközben az Al-Hilal vezetősége is figyeli az eseményeket, és kész lecsapni a megfelelő pillanatban az egyiptomi szupersztárra. Amennyiben Szalah valóban távozni szeretne, több érdeklődő közül választhat. Például az MLS-ben szereplő San Diego FC is komoly szándékokkal közelít: a klub brit–egyiptomi tulajdonosa, Mohamed Mansour, ugyanis régóta próbálja a tengerentúlra csábítani honfitársát.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.