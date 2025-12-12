Liverpool: Arne Slot leült beszélgetni Szalahval – ez lett a vége

Mint ismert, az egyiptomi támadó a Liverpool szombati, Leeds United elleni 3-3-s döntetlenje után megelégelte, hogy sorozatban harmadszor került a kispadra, és a találkozó után egy hosszabb interjút adott az újságíróknak, amelyben elmondta, hogy úgy érzi, hogy a klub a busz álá dobta. Az egyiptomi kirohanása nem maradt következmények nélkül, a 33 éves szélső kimaradt a vörösök Milánóba utazó Bajnokok Ligája keretéből. A Brighton elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Arne Slot elmondta az újságíróknak, hogy felesleges Szalahról kérdezgetniük, hiszen csak a pénteki négyszemközti beszélgetés után fogja eldönteni, hogy ott lesz-e Szalah a Brighton ellen.

A mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint a beszélgetés pozitív volt, így Mohamed Szalah ott lesz a keretben a szombati bajnokin.

– Mohamed Szalah visszakerült a Liverpool keretébe. Az egyitomi négyszemközt egyeztetett Arne Slottal, ezután döntött úgy a holland edző, hogy visszateszi a csapatba. A 33 éves szélső a Brighton elleni, Anfielden rendezett meccsen már ott lesz a csapatban, mielőtt a jövő héten elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára – írta Instagram-oldalán Fabrizio Romano.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.