Mi az igazság Rashford 30 millió eurós barcelonai opciójáról?

Ellentmondásos hírek láttak napvilágot a spanyol és az angol sajtóban a 2025/26-os szezon egyik legfontosabb transzferével kapcsolatban. Bár több forrás is azt állította, hogy a Barcelona március 31-i határidővel elveszítette a jogát Marcus Rashford 26 millió fontos (kb. 30 millió euró) végleges megvásárlására.

Fabrizio Romano azonban a mai napon megerősítette, hogy a híresztelések, melyek szerint a 26 millió fontos vásárlási opció lejárt volna, hamisak. A szerződésben rögzített záradék a szezon végéig érvényes, így a Barcelonának továbbra is kizárólagos joga van ezen az áron véglegesíteni az angol válogatott támadó érkezését.

Ez a fordulat különösen fontos, hiszen korábban úgy tűnt, a jövő bizonytalan a játékos körül, sőt, olyan hírek is napvilágot láttak, melyek szerint a katalán klub mégsem akarja véglegesíteni a szerződtetését.

A háttérben zajló pókerjátszma

Bár a jogi keretek adottak, a két klub között komoly taktikai csata zajlik. Úgy tudni, a Barcelona szeretné újratárgyalni az összeget, és megpróbálja még lejjebb szorítani a korábban rögzített kivásárlási árat, hivatkozva a klub pénzügyi helyzetére. Hansi Flick kerettervezésében Rashford kulcsszerepet játszik, ám Cancelo sorsa mellett az angol támadóé a legégetőbb kérdés a nyári átigazolási szezon előtt.

A Manchester United álláspontja azonban sziklaszilárd, hallani sem akarnak az engedményekről:

"A Barca kétségbeesetten próbál alacsonyabb díjat fizetni Rashfordért, de a Manchester United csodálatra méltó álláspontot képvisel: fizessék ki a rögzített összeget, vagy ne szerződtessék a játékost" – írják a manchesteri közeli források.

Rashford maradni akar

A helyzetet egyszerűsíti – vagy éppen bonyolítja –, hogy maga a játékos már többször hitet tett a katalánok mellett. Rashford korábban tisztázta szándékait, miszerint mindenképpen Barcelonában akar maradni:

"Természetesen az a vágyam, hogy a Barcánál maradjak. Ez a végső cél, de nem ez az oka annak, hogy keményen edzek és a legjobbamat nyújtom. A cél a győzelem. A Barca egy hatalmas, fantasztikus klub, amelyet trófeák megnyerésére építettek."

Mi várható a nyáron?

Mivel a vásárlási opció aktív, a labda a Barcelona térfelén pattog. Ha a katalánok nem aktiválják a záradékot a szezon végéig, a Manchester United kész meghallgatni más Premier League-riválisok ajánlatait is. Ez a transzfer már a kezdete óta az év egyik legnagyobb fogásának ígérkezik, de a pénzügyi részletek véglegesítése még tartogathat fordulatokat a nyári ablak nyitásáig.

