Teljesen más arcát mutatja az idei szezonban Marcus Rashford, az elmúlt évek a Manchester Unitednél (és az Aston Villánál) nem úgy alakultak az angol válogatott támadónak, ahogyan azt elképzelte, és most úgy tűnik, ha Hansi Flick vezette Barcelonában megtalálta a helyét az MU korábbi üdvöskéje.

Kiváló idényt fut

Rashford kölcsönben szerepel ebben a szezonban a Barcelonánál, és minden sorozatot figyelembe véve tíz gólnál és tíz gólpassznál tart a katalánoknál.

A szerződésében egy 30 millió eurós vásárlási opció szerepel, amiről úgy szóltak nemrég a hírek, hogy a Barcelona nem fizetné ki ezt az összeget a Manchester Unitednek, hanem valami köztes megoldást szeretnének Barcelonában. Annyi bizonyos, a csapat vezetőedzője, Hansi Flicket meggyőzte az angol támadó teljesítménye, és arra kérte a klub elöljáróit, véglegesítsék Rashford átigazolását a katalán fővárosba.

Manchesterben nincs maradása

Természetesen az is felmerült, hogy Rashford visszatér anyaklubjához, a Manchester Unitedhez, és Ruben Amorim menesztésével erre is esély nyílt, miután köztudottan a két fél nem szimpatizált egymással.

Ugyanakkor a Vörös Ördögök vezetői továbbra sem számolnak saját nevelésű játékosukkal, és több más kölcsönjátékossal egyetemben Rashfordra sem számítanak a jövőben Manchester vörös felén.

Megy vagy marad?

Az átigazolásokban mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint a Barcelona továbbra is optimista azzal kapcsolatban, hogy Rashford a következő szezont is a katalánoknál kezdi meg, és közel jár a klub a játékossal való megegyezéshez.

Az olasz újságíró hozzáteszi, a Manchester United nem enged továbbra sem a szerződésben foglalt 30 millió eurós vásárlási opcióból, és egyben szeretné megkapni ezt az összeget az angol klub, így valószínűleg tovább folynak a tárgyalások a két csapat között az átigazolás pontos részleteiről.

