A Barcelona döntött Marcus Rashford jövőjéről – a játékos is megszólalt

A spanyol újságíró szerint a német edző megvan elégedve a Manchester Unitedtól érkező játékos teljesítményével, és azt szeretné, hogy a katalán klub végleg leigazolja az angol válogatott támadót.

Rashford szintén interjút adott karácsony alkalmából a katalán Sportnak, ahol elárulta, hogy nagyon jól érzi magát Barcelonában, és szerinte a közeg is tökéletes számára a folyamatos fejlődéshez, mivel nagyon magasan vanna az elvásárok a klubnál. A 28 éves támadó elmondta, számára sokkal nehezebb motiváltnak maradnia egy olyan csapatnál, ahol nincsenek komolyabb célok, és kisebb a nyomás, ezért szerinte számára tökéletes időben jött a Barcelona megkeresése.

Rashford elmondta, jól beilleszkedett a csapatba, az öltözőben és a városban is pozitív fogadtatásban részesült, első öt hónapját kifejezetten sikeresnek érzi. A villámléptű támadó az idényben eddig 24 tétmeccsen 7 gólt és 11 gólpasszt számlál.

Hangsúlyozta, hogy a célja trófeákat nyerni és a csapatot segíteni, nem csak arra koncentrál, hogy jövőre is szerződést kapjon a klubnál.

Rashford kölcsönszerződése 2026 juniusában jár le a Barcelonánál, utána a katalánoknak vásárlási opciója lesz az angol támadóra: sajtóhírek szerint a gránátvörös-kékek 30 millió euró körüli összegért végleg megszerezhetik a 28 éves szélsőt a Manchester Unitedtól.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.