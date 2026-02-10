Nemrég vált hivatalossá, hogy nyáron elhagyja az Old Traffordot a 2022 augusztusában érkező Casemiro, és új kihívások után néz a Real Madriddal ötszörös Bajnokok Ligája-győztes középpályás.

Manchester vörös felén így mindenképpen egy nagy nevű igazolás várható a nyári átigazolási szezonban, és a The Sun szerint öt játékos közül kerül ki a brazil védekező középpályás helyettese, és Kobbie Mainoo lehetséges partnere.

Az egyikük lehet a Newcastle olasz játékosa, Sandro Tonali, akit a januári transzferablak utolsó óráiban az Arsenalnak is beajánlották ügynökei. A Sun szerint Tonali ugyan nem annyira veszélyes a támadóharmadban, mint Casemiro, ám labdacipeléseivel több progressziót adhat a középpályán a brazilnál.

A Nottingham Forest angol válogatott nyolcasa, Elliot Anderson is képben van az MU-nál. Ő a labda nélküli játékban segíthet, a listán szereplők között neki van a legtöbb szereplése kilencven percenként, és mobilitásának köszönhetően az átmeneti játékban is erőssége lehet csapatának a labdaszerzések után.

Anderson válogatottbeli csapattársa, a Crystal Palace motorja, Adam Wharton is előkelő helyen szerepel a jelöltek között. Neki a passzkészségét emeli az angol lap, aki hasonló képességekkel rendelkezik, mint Anderson, ám a labda előrejuttatásában sokkal hatékonyabb nottinghami riválisával szemben.

Régóta pletykálják a manchesteriekkel Carlos Balebát a Brightontól. A kameruni erényei a progresszív labdavezetései, a labdaszerzési képessége és passzolási hatékonysága, és az előző jelöltek erősségei egyszerre megvannak benne a legjobb formájában.

Hallani még a minden bizonnyal kieső Wolverhampton braziljáról, Joao Gomesről, aki inkább labdacipeléssel veszi ki a részét a támadásépítésből, mintsem passzal, és a védekező akciói is kiemelkedők. Őt leginkább az ára teszi vonzóvá, minden bizonnyal nem megy a Wolves-szal a Championshipbe, így nyomott áron tudná őt elhozni az MU vezetősége.

Mindenekelőtt nyáron valószínűleg az edzőkérdést kell mielőbb tisztázni az Old Traffordon, ugyanis Michael Carricket csak ideiglenesen nevezték ki a United élére, ám eddig mind a négy mérkőzését megnyerte vele a csapat (köztük három rangadót, a Manchester City, az Arsenal és a Tottenham Hotspur ellen), és a Bajnokok Ligája-indulás is elérhető közelségbe került. Amennyiben összejön a BL-szereplés, nem kizárt Carrick maradása, bár egyesek továbbra sincsenek meggyőződve az angol szakember képességeiről.