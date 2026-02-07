Ismét nyert a Manchester United, közeleg a hajvágás?

A mérkőzést a Manchester United kezdte jobban, Bryan Mbeumo került helyzetbe a második percben, azonban a Manchester United támadója célt tévesztett, és a kapu mellé lőtt. A 11. percben Casemiro veszélyeztetett, azonban Guglielmo Vicario hatalmas bravúrral védeni tudott.

Tíz perccel később Matheus Cunha gondolt egyet, és 22 méterről kapura lőtt, azonban a brazil támadó lövése, ha centikkel is, de a bal kapufa melltt hagyta el a játékteret.

A 29. percben Cristiano Romero taposta meg Casemiro bokáját, Michael Oliver pedig nem habozott, egyből pirossal kiálltotta a Spurs argentin védőjét.

A 38. minutumban egy szöglet variáció után Mbeumo került lövő helyzetben a tizenhatos vonalánál, a kameruni válogatott szélső pedig kilőtte a hosszú sarkot, Vicariónak esélye sem volt leérnie a lapos lövésre (1-0). Gyorsan kihasználta a korai emberelőnyt a manchesteri gárda.

A 41. percben egy beadást követően Casemiro fejelhetett, azonban a Spurs olasz kapusa ki tudta ütni a labdát a léc alól.

A második félidő csendesen indult

A fordulást követően lelassult a játék, a Manchester United próbálta feltörni az észak-londoniak védekezését, több-kevesebb sikerrel. Az 57. percben mégis a vendégek kerültek helyzetbe, Xabi Simons lövése azonban egy fél méterrel a kapu mellett hagyta el a játékteret.

A másik oldalon Luke Shaw veszélyeztetett, de Vicario résen volt és szögletre mentett.

A 81. percben végleg eldőlt a mérkőzés, Diogo Dalot beadása után Bruno Fernandes szerzett gólt a les határról. A VAR azonban nem nézte vissza a találatot, így a gól érvényben maradt (2-0).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Manchester United kihasználta az emberelőnyét, és 2-0-ra behúzta a találkozót.

Közeleg a hajvágás?

A Manchester United angol szurkolója, Frank Ilett még 2024 október ötödikén fogadta meg, hogy addig nem nyíratja le a haját, amíg klubja sorozatban öt mérkőzést nem nyer meg. Ilett pechjére a Vörös Örödögök történelmi mélyponton voltak az elmúlt bő egy évben, így az angol szurkoló nem mehetett el fodrászhoz.

Azonban Ruben Amorim távozásával és Michael Carrick kinevezésével fordult a kocka Manchesterben, a 44 éves szakember irányításával eddig négyből négy meccset megnyertek Vörös Ördögök, így már csak egy győzelemre vannak attól, hogy Frank Ilett végre valahára megszabaduljon hajkoronájától.