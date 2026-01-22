Hivatalos: Bejelentette középpályásának távozását a Manchester United

A Manchester United és Casemiro is megerősítette: a brazil középpályás a szezon végén elhagyja az Old Traffordot. A 33 éves játékos ugyan továbbra is fontos szerepet tölt be a csapatban, ám nyáron új kihívást keres magának.

A klub hivatalos közleményben tudatta, hogy Casemiro szerződése a mostani idény végén lejár, és nem kerül sor a hosszabbításra. A brazil válogatott futballista ebben a szezonban eddig 21 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve, de pályafutása manchesteri fejezete 2026 nyarán lezárul.

A Manchester United közleménye így fogalmazott:

„Casemiro a nyáron távozik a Manchester Unitedtől, szerződésének lejártával. A legendás középpályás négy szezont töltött a klubnál, ez idő alatt 146 mérkőzésen szerepelt és 21 gólt szerzett.”

A The Athletic értesülései szerint Casemiro kontraktusában szerepelt egy egyéves hosszabbítási opció, amely azonban feltételhez volt kötve: a középpályásnak legalább 35 mérkőzésen kezdőként kellett volna pályára lépnie. Miután a United kiesett az FA-kupából és a Ligakupából, ehhez gyakorlatilag az összes hátralévő bajnokin kezdenie kellett volna.

Casemiro 2022 augusztusában érkezett Manchesterbe, és komoly szerepet játszott abban, hogy a United 2023-ban megnyerte a Ligakupát: a Newcastle United elleni döntőben fejesgólt szerzett. Egy évvel később az FA-kupa-győzelemből is kivette a részét.

A klub jelezte, hogy a szurkolók a szezon utolsó hazai mérkőzésén, a Nottingham Forest elleni bajnokin méltó módon búcsúzhatnak el Casemirótól.