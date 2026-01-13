Megvan a megállapodás: Hivatalos Michael Carrick a Manchester United kispadján

Vége a bizonytalanságnak: Carrick hétfő este bólintott rá az ajánlatra

Hétfő este mindenben megegyezett a Manchester United vezetősége és Michael Carrick, így a klub korábbi legendás középpályása veszi át a csapat irányítását az idény végéig. A hivatalos bejelentés kedden várható, amint az utolsó papírmunkákat is elvégzik.

Bár a kalapban benne volt Ole Gunnar Solskjaer visszatérése is, Omar Berrada vezérigazgató és Jason Wilcox futballigazgató választása végül azért esett Carrickre, mert a 44 éves szakembert modernebb, „gyakorlatiasabb” edzőnek tartják a norvég legendánál. Carrick a múlt csütörtöki személyes egyeztetésen meggyőzte a vezetőséget a jövőképéről és arról, hogyan rángatná ki a csapatot a Ruben Amorim menesztése utáni apátiából.

Sztárstáb áll fel: Steve Holland és Jonathan Woodgate is érkezik

A kinevezés legnagyobb meglepetése Carrick segítője: az angol válogatott korábbi másodedzője, Steve Holland lesz a stáb kulcsfigurája. Holland korábban a Chelsea-nél és Gareth Southgate mellett is bizonyította szakmai tudását, így érkezése stabilitást hozhat a szétesett védekezésbe.

Michael Carrick egy rendkívül erős és szakmailag sokszínű stábbal vág bele az Old Trafford-i munkába, ahol a nemzetközi tapasztalat és a klub iránti elkötelezettség kéz a kézben jár. A szakmai munka egyik legfontosabb pillére a korábban az angol válogatottnál és a Chelsea-nél is bizonyító Steve Holland lesz, aki másodedzőként hozhat taktikai stabilitást a csapathoz. Carrick mellett segédedzőként kap szerepet korábbi middlesbrough-i kollégája, Jonathan Woodgate is, míg a klub belső értékeinek megőrzéséért két jól ismert arc felel majd: a veterán Jonny Evans játékos-edzői vagy tanácsadói minőségben segíti a napi munkát, az utánpótlásból felkerülő Travis Binnion pedig az akadémia és az első csapat közötti közvetlen szakmai kapcsolatot biztosítja.

Darren Fletcher, aki az elmúlt két mérkőzésen (Burnley 1-1, Brighton 0-1) irányította a csapatot, visszatér az U18-as csapathoz, hogy folytassa saját fejlődését, de a klub továbbra is a jövő fontos láncszemeként tekint rá.

Taktikai váltás: Szakítás az Amorim-korszakkal

Az értesülések szerint Carrick azonnal elveti Ruben Amorim sokat kritizált háromvédős rendszerét. A United visszatér a klub identitásához közelebb álló 4-2-3-1-es felálláshoz.

Ez a döntés egybecseng a vezetőség elvárásaival, hiszen korábban megírtuk, hogy Amorim bukásának egyik fő oka éppen a taktikai rugalmatlanság és a sportigazgatóval való nézeteltérés volt a formációt illetően. Carrick kinevezése tehát egyben a „túlélési üzemmód” kezdete is: a cél a szezon mentése és a belső konfliktusok elcsendesítése.

Tűzkeresztség a Manchester City ellen

Carricknek nem lesz sok ideje az ismerkedésre. Szombaton az Old Traffordon rendezik a Manchester City elleni derbit, ahol már ő ül a kispadon.

A 44 éves menedzser számára nem ismeretlen a feladat: 2021-ben Solskjaer távozása után három meccsen (Villarreal, Chelsea, Arsenal) veretlen maradt a United élén. Mostani megbízatása azonban hosszabb távú és jóval nehezebb, hiszen egy mély identitásválságban lévő klubot kellene visszavezetnie az európai kupaszereplést érő helyek közelébe.

Forrás: BBC