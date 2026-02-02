Az évtized téli átigazolása: a rivális középpályására csaphat le az Arsenal!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az Arsenal középpályása, Mikel Merino a Leeds United ellen lábfel sérülést szenvedett, hosszabb távra kidőlt. Az észak-londoniak ezért úgy döntöttek, hogy Merino pótlására megpróbálnak középpályást igazolni a téli átigazolási ablak utolsó napján.

Az Arsenal Tonalit nézte ki

Ez nem lesz egyszerű vállalkozás, mivel Plettenberg információi szerint a Newcastle United visszadobta az Arsenal Sandro Tonaliért tett első ajánlatát. Az utolsó napokban már egyik csapat sem akarja elengedni kulcsjátékosait, mivel a pótlásuk már megoldhatatlan lenne.

Kérdés, hogy az Arsenal a visszautasított ajánlat után próbálkozik-e ismét, vagy más Merino alternatíva után néz, esetleg úgy dönt, hogy házon belül megoldja a spanyol válogatott játékos pótlását.