Michael Carrick a Manchester City elleni sikerrel tért vissza a Manchester United kispadjára

Michael Carrick nem akárhogy tért vissza a Manchester United kispadjára: az egykori játékos edzőként is legyőzte a városi riválist.

Már a harmadik percben könnyen előnybe kerülhetett volna a hazai gárda, méghozzá Harry Maguire szöglet utáni fejesével, ami a felsőlécet találta el. Az első negyedórában átvette az irányítást a Manchester City, és a tizenhatoson belülre is valamivel többször tört be, mint ellenfele.

Csakhogy a következő nagy lehetőség ismét a hazaiak előtt adódott, egy kontratámadás végén Patrick Dorgu lőtte kapura Bruno Fernandes beadását, ám Gianluigi Donnarumma bravúrral hárított.

Az első jelentősebb vendég lehetőségre a 39. percig kellett várni. Ekkor a téli igazolás Antoine Semenyo tekert kapura a tizenhatoson kívülről, ám célt tévesztett.

Hiába lőttek két lesgólt is az első 45 perc során a Vörös Ördögök – előbb Amad Diallo, majd Bruno Fernandes köszönt be lesről -, 0-0-s félidei eredménnyel vonultak pihenőre a csapatok.

Hiába a korai City-cserék, a United veszélyesebben futballozott

Pep Guardiola vezetőedzőnek nem is tetszett csapata veszélytelen játéka, így kettőt is cserélt a szünetben, Rayan Cherki és Nico O’Reilly folytatta Phil Foden, illetve Max Alleyne helyett.

Ettől függetlenül újfent Michael Carrick tanítványai jártak közelebb a vezetés megszerzéséhez. Az 57. percben Diallo egy keresztlabda utáni átlövésével megtornáztatta Donnarummát, aki másodjára, Casemiro kipattanóból leadott kísérleténél is védeni tudott.

Itt azonban nem ért vége az olasz kapus parádéja. A 63. minutumban ezúttal Bryan Mbeumo fejjel próbálkozott, ám Donnarumma visszaért a kísérletre.

Valósággal vérszemet kapott a Manchester United, és két perccel később egy ellentámadás végén megint a kameruni támadóra jött ki a játék, aki másodjára már túljárt az olasz kapus eszén. 1-0.

A mérkőzés képe alapján úgy nézett ki, ha lesz még találat, akkor azt a Vörös Ördögök szerzik – így is lett. A 75. percben a csereként beálló Matheus Cunha húzott el a jobb szélen, és a beadásra egyedül Dorgu érkezett, de nem zavartatta magát a befejezésénél. 2-0.

Még arra is volt esélye a Unitednak, hogy végleg eldöntse a három pont sorsát: a 90. minutumban Diallo ziccerben a kapufát találta el. A ráadásban egy újabb les miatt elvett találatot szereztek a hazaiak, de a győztes kiléte így sem volt kérdés.

A Vörös Ördögök villámgyors támadásba való átmeneteit képtelenek voltak megakadályozni az égszínkékek, így sima összecsapást hozott a 198. manchesteri rangadó.