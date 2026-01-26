Hiába a két győzelem, a klubikon szerint Carrick nem alkalmas az MU edzőjének

Fantasztikus időszakon van túl a Manchester United azóta, hogy Michael Carrick átmenetileg átvette a csapat irányítását a portugál Ruben Amorimtól., az angol edzővel a kispadon a városi rivális Manchester Cityt sikerült megverni az Old Traffordon, majd a listavezető Arsenal otthonában is győzni tudtak Bruno Fernandesék, mely után elszabadultak az indulatok néhány játékvezetői ítélet miatt.

Ám nem mindenki van elájulva a hirtelen jött formajavulástól, a Vörös Ördögök legendája, Roy Keane szerint az MU-nak nem szabad Carrickre bíznia a csapat irányítását hosszú távon: “Két nagyszerű teljesítmény, de bárki tud kettő mérkőzést nyerni” - mondta az ír a mérkőzést közvetítő Sky Sports kamerái előtt.

”Ha a United megnyeri az összes hátralévő mérkőzését, akkor sem adnám neki a munkát. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ő a legalkalmasabb ember a feladatra. Teljesen kizárt” - érvelt nem túl meggyőzően Keane.

A klub korábbi ikonja szerint olyan edzőre van szüksége a Manchester Unitednek, aki legalább olyan magas polcon van, mint a csapat renoméja, és akivel folyamatosan a legmagasabb címekért küzdhet a rekordbajnok.

“Most elhisszük, hogy Carrick tudna trófeákat szerezni a Unitednek? Eddig ez nem elég még nekem. Nem hiszem, hogy ő lenne a legalkalmasabb edző” - szúrt oda korábbi csapattársának az ír legenda.

Hasonló véleményen van egy másik korábbi MU játékos, Gary Neville szerint szintén nem Carrick a hosszútávú megoldás vezetőedzői szinten. A korábbi angol válogatott védő szerint egy tapasztaltabb menedzser felé kell néznie a Vörös Ördögök vezetőségének, mint például az angol válogatottat irányító Thomas Tuchel vagy a brazil nemzeti csapatot vezető Carlo Ancelotti. A hírek szerint azonban nem a két szakember az elsődleges célpont Manchesterben, hanem a Dortmundot irányító Niko Kovac lehet a hosszútávú megoldás.