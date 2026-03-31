A magyar válogatott 0-0-s döntetlent játszott görögök elleni felkészülési mérkőzésen kedd este a Puskás Arénában. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, hogyan élte meg az írek elleni, drámai 3-2-s vereséget novemberben, és hogy mennyire tudta felgozni, hogy az utolsó pillanatban csúszott ki a kezünk közül a vb-pótselejtező:
„Hadd kezdjem a srácokkal, ami a srácokat illete, kevésbé volt ez egy össztett helyzet, gondoljatok csak a csapatkapitányunkra, Szoboszlai Dominikra, november tizenhatodikától mostanáig 29 mérkőzést játszott le, ez azt jelenti, hogy 29 mérkőzésre kellett felkészülnie, tehát mentálisan és fizikálisan természetes, hogy ami megtörtént november 16-án, azt ő is, és a csapattársai is levetkőzték magukról. Ami viszont engem illet. Én, a munkatársaimmal, a stábbal mi ezt nem vetkőztük le. Mi négy hónapot vártunk arra, hogy újrajátszhassunk, így határozott az UEFA, a FIFA. De úgy hiszem, sikerült a legjobbat kihoznunk magunkból szakmailag, ahogy mindig igyekszünk is, aztán van, hogy az ember szerencsésebb, és van, amikor kevésbé. De azt mondanám, hogy amikor az ember szerencsés, azt el kell ismerni, amikor pedig nem, akkor arra kell törekedni, hogy a sok dumát elkerüljük, mert akkor előfordulhat, hogy az ember akkor csak alibizni próbál. Szerintem Szlovénia ellen szerencsések voltunk, hogy egy ilyen szedett-vedett gólt sikerült összhoznunk, és nem kaptunk gólt, ami szintén néhány centiméteren múlott, ma este pedig ügyesek voltunk, hogy nem kaptunk gólt a görögök ellen"
– zárta gondoaltait Marco Rossi.
A teljes sajtótájékoztató:
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.