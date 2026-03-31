A magyar válogatott 0-0-s döntetlent játszott görögök elleni felkészülési mérkőzésen kedd este a Puskás Arénában. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, hogyan élte meg az írek elleni, drámai 3-2-s vereséget novemberben, és hogy mennyire tudta felgozni, hogy az utolsó pillanatban csúszott ki a kezünk közül a vb-pótselejtező:

„Hadd kezdjem a srácokkal, ami a srácokat illete, kevésbé volt ez egy össztett helyzet, gondoljatok csak a csapatkapitányunkra, Szoboszlai Dominikra, november tizenhatodikától mostanáig 29 mérkőzést játszott le, ez azt jelenti, hogy 29 mérkőzésre kellett felkészülnie, tehát mentálisan és fizikálisan természetes, hogy ami megtörtént november 16-án, azt ő is, és a csapattársai is levetkőzték magukról. Ami viszont engem illet. Én, a munkatársaimmal, a stábbal mi ezt nem vetkőztük le. Mi négy hónapot vártunk arra, hogy újrajátszhassunk, így határozott az UEFA, a FIFA. De úgy hiszem, sikerült a legjobbat kihoznunk magunkból szakmailag, ahogy mindig igyekszünk is, aztán van, hogy az ember szerencsésebb, és van, amikor kevésbé. De azt mondanám, hogy amikor az ember szerencsés, azt el kell ismerni, amikor pedig nem, akkor arra kell törekedni, hogy a sok dumát elkerüljük, mert akkor előfordulhat, hogy az ember akkor csak alibizni próbál. Szerintem Szlovénia ellen szerencsések voltunk, hogy egy ilyen szedett-vedett gólt sikerült összhoznunk, és nem kaptunk gólt, ami szintén néhány centiméteren múlott, ma este pedig ügyesek voltunk, hogy nem kaptunk gólt a görögök ellen"

– zárta gondoaltait Marco Rossi.

A teljes sajtótájékoztató:

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.