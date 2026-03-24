Goal.com
Live
Szoboszlai SallaiSzabó Miklós / Nemzeti Sport
C. Kovács Attila

Figyelem! Megváltozott a magyar válogatott mérkőzésének a helyszíne!

Magyarország vs Szlovénia
Magyarország
Szlovénia
Barátságos mérkőzések 1

Változott a magyar válogatott június 9-i, Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésének helyszíne: a csapat nem idegenben, hanem a debreceni Nagyerdei Stadionban lép pályára.

A márciusi meccsek után júniusban két felkészülési találkozó vár a válogatottra, Kazahsztán és Finnország ellen. Az eredeti menetrend szerint Szoboszlai Dominikék június 5-én a Puskás Arénában fogadták volna Finnországot, majd négy nappal később Kazahsztánban léptek volna pályára.

Az MLSZ közlése alapján azonban a program módosult: június 5-én továbbra is Finnország érkezik a Puskás Arénába, míg június 9-én Kazahsztán ellen már nem idegenben, hanem Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban játszik a csapat. 

A válogatott legutóbb 2024 nyarán, az Európa-bajnokság előtt szerepelt a Nagyerdőben: Izrael ellen Sallai Roland volt eredményes, Varga Barnabás pedig két gólt szerzett.

Marco Rossi együttese legutóbb 2018 őszén, a Nemzetek Ligájában találkozott a finnekkel: Tamperében 1–0-s hazai siker született, majd bő két hónappal később Szalai Ádám és Nagy Ádám találataival itthon sikerült visszavágni.

Kazahsztán ellen kiegyenlített a mérleg: egy győzelem és egy vereség. 2014-ben, Pintér Attila irányításával 3–0-ra nyert a csapat a Puskás Ferenc Stadionban, míg négy évvel később a vendégek 3–2-re győztek a Groupama Arénában, George Leekens bemutatkozó mérkőzésén.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés