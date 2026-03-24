A márciusi meccsek után júniusban két felkészülési találkozó vár a válogatottra, Kazahsztán és Finnország ellen. Az eredeti menetrend szerint Szoboszlai Dominikék június 5-én a Puskás Arénában fogadták volna Finnországot, majd négy nappal később Kazahsztánban léptek volna pályára.

Az MLSZ közlése alapján azonban a program módosult: június 5-én továbbra is Finnország érkezik a Puskás Arénába, míg június 9-én Kazahsztán ellen már nem idegenben, hanem Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban játszik a csapat.

A válogatott legutóbb 2024 nyarán, az Európa-bajnokság előtt szerepelt a Nagyerdőben: Izrael ellen Sallai Roland volt eredményes, Varga Barnabás pedig két gólt szerzett.

Marco Rossi együttese legutóbb 2018 őszén, a Nemzetek Ligájában találkozott a finnekkel: Tamperében 1–0-s hazai siker született, majd bő két hónappal később Szalai Ádám és Nagy Ádám találataival itthon sikerült visszavágni.

Kazahsztán ellen kiegyenlített a mérleg: egy győzelem és egy vereség. 2014-ben, Pintér Attila irányításával 3–0-ra nyert a csapat a Puskás Ferenc Stadionban, míg négy évvel később a vendégek 3–2-re győztek a Groupama Arénában, George Leekens bemutatkozó mérkőzésén.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.