A magyar válogatott Görögország ellen lépett pályára felkészülési mérkőzésen kedd este a Puskás Arénában.

Az első félidőben a hazai közönség a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit éltette – az M4 Sport meg is örökítette hidegrázós pillanatot.

Marco Rossi kicsit talán zavarba is jött az éltetés hallatán, és megtapsolta a magyar szurkolókat.

