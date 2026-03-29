Mint ismert, a magyar válogatott 1-0-ra nyert a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen szombat este a Puskás Arénában. A találkozó győztes gólját Schön Szabolcs szerezte, a gólt Osváth Attila készítette elő.

Vitális Milán a meccs embere

A lefújást követően szavazásra hívtuk olvasóinkat, hogy ők kit láttak a mérkőzés legjobbjának. A kommentelők döntő többsége Vitális Milánra szavazott, de a magyar válogatott középső közppályásán kívül Szoboszlai Dominik, Schön Szabolcs és Bárány Donát is kapott szavazatokat.

Hogyan tovább?

A magyar válogatott legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar-szlovén mérkőzés után Marco Rossi elmondta, hogy ki a magyar válogatott első számú kapusa, és arról is beszélt, hogy mit súgott oda Szoboszlai Dominiknak, miután lecserélte. De ezenkívül a magyar szövetségi kapitánya arról is beszélt, miben kell még fejlődnie a nemzeti csapatnak, valamint a fiatalok az újoncok teljesítményét is hosszan méltatta.

