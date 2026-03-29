A magyar válogatott szombat este 1–0-ra legyőzte Szlovéniát a Puskás Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen, a gólpasszt jegyző Osváth Attila pedig a kapott gól nélküli teljesítményt emelte ki a legfontosabb tényezőként.

A Ferencváros jobb oldali védője a szünetben állt be Bolla Bendegúz helyére, és míg az első félidőben visszafogottabb volt a játék, a fordulás után már jóval veszélyesebben futballozott a magyar csapat – ennek eredményeként a 79. percben Schön Szabolcs megszerezte a győztes gólt.

„Örülök, hogy jól sikerült a beadásom, az ellenfél védője messze állt tőlem. A végén betaláltunk, ráadásul nem kaptunk gólt. Ez volt talán a legfontosabb, mert azt tudtuk, hogy elöl a gyors és jó játékosainkkal eredményesek leszünk"

– elevenítette fel a mérkőzést eldöntő másodperceket a 30 éves védő, aki elmondta még, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány milyen utasítással küldte pályára a második játékrészre.

„Azt kérte, próbálkozzak beadásokkal, ha van előttem szabad terület. Örülök, hogy sikerült"

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány is kiemelte, hogy az első félidőben csapata nem futballozott jól, mert a szlovének intenzíven és magasan letámadva futballoztak. Ugyanakkor dicsérte a csereként pályára lépőket, köztük Schönt, Osváthot és az újonc Bárány Donátot, akiknek beállásával máris lendületesebben játszott a válogatott.

„Jobban néztünk ki a szünet után, rúghattunk volna még két gólt, nagy ziccereink voltak, ráadásul a védekezésünk stabil maradt"

– fogalmazott a védő.

Osváth negyedik válogatott mérkőzését játszotta szombat este, mind a négyszer csereként lépett pályára.

„Alázatosan csinálom a dolgomat, és igyekszem megragadni minden lehetőséget. A válogatottban játszani megtiszteltetés, próbálom a legjobb teljesítményemet nyújtani"

– mondta zárásként, s még hozzátette, ha a következő találkozón is csak csereként lépne pályára, akkor sem lenne csalódott.

A magyar válogatott legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.

A mérkőzés után Marco Rossi elmondta, hogy ki a magyar válogatott első számú kapusa, és arról is beszélt, hogy mit súgott oda Szoboszlai Dominiknak, miután lecserélte. De ezenkívül a magyar szövetségi kapitánya arról is beszélt, miben kell még fejlődnie a nemzeti csapatnak, valamint a fiatalok az újoncok teljesítményét is hosszan méltatta.

