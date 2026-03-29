A gólpassz nem volt véletlen – Osváth Attila elárulta, mit kért tőle Marco Rossi

Egy félidő elég volt a győzelemhez: a szünet után feljavuló magyar válogatott 1–0-ra múlta felül Szlovéniát a Puskás Arénában szombat este, a mindent eldöntő találat előtt Osváth Attila adta a gólpasszt, aki szerint a stabil védekezés volt a siker kulcsa.

A magyar válogatott szombat este 1–0-ra legyőzte Szlovéniát a Puskás Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen, a gólpasszt jegyző Osváth Attila pedig a kapott gól nélküli teljesítményt emelte ki a legfontosabb tényezőként.

A Ferencváros jobb oldali védője a szünetben állt be Bolla Bendegúz helyére, és míg az első félidőben visszafogottabb volt a játék, a fordulás után már jóval veszélyesebben futballozott a magyar csapat – ennek eredményeként a 79. percben Schön Szabolcs megszerezte a győztes gólt.

„Örülök, hogy jól sikerült a beadásom, az ellenfél védője messze állt tőlem. A végén betaláltunk, ráadásul nem kaptunk gólt. Ez volt talán a legfontosabb, mert azt tudtuk, hogy elöl a gyors és jó játékosainkkal eredményesek leszünk" 

– elevenítette fel a mérkőzést eldöntő másodperceket a 30 éves védő, aki elmondta még, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány milyen utasítással küldte pályára a második játékrészre. 

„Azt kérte, próbálkozzak beadásokkal, ha van előttem szabad terület. Örülök, hogy sikerült"

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány is kiemelte, hogy az első félidőben csapata nem futballozott jól, mert a szlovének intenzíven és magasan letámadva futballoztak. Ugyanakkor dicsérte a csereként pályára lépőket, köztük Schönt, Osváthot és az újonc Bárány Donátot, akiknek beállásával máris lendületesebben játszott a válogatott.

„Jobban néztünk ki a szünet után, rúghattunk volna még két gólt, nagy ziccereink voltak, ráadásul a védekezésünk stabil maradt" 

– fogalmazott a védő.

Osváth negyedik válogatott mérkőzését játszotta szombat este, mind a négyszer csereként lépett pályára.

„Alázatosan csinálom a dolgomat, és igyekszem megragadni minden lehetőséget. A válogatottban játszani megtiszteltetés, próbálom a legjobb teljesítményemet nyújtani" 

– mondta zárásként, s még hozzátette, ha a következő találkozón is csak csereként lépne pályára, akkor sem lenne csalódott.

A magyar válogatott legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.

A mérkőzés után Marco Rossi elmondta, hogy ki a magyar válogatott első számú kapusa, és arról is beszélt, hogy mit súgott oda Szoboszlai Dominiknak, miután lecserélte. De ezenkívül a magyar szövetségi kapitánya arról is beszélt, miben kell még fejlődnie a nemzeti csapatnak, valamint a fiatalok az újoncok teljesítményét is hosszan méltatta. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
