Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Schön Szabolcs góljának köszönhetően 1-0-ra nyert a magyar válogatott a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen szombaton. Marco Rossi a 86. percben lecserélte Szoboszlai Dominikot, és amikor a magyar válogatott csapatkapitánya mellé ért, a szövetségi kapitány odasúgott neki valamit, a 25 éves játékos pedig elnevette magát.

A lefújást követő sajtótájékoztatón Marco Rossi nem úszta meg a kérdést, reflektálnia kellett arról, mit mondott Szoboszlainak:

„Amit Szoboszlai Dominiknak mondtam, azt nem árulom el, de rokonszenves dolgot mondtam neki"

– mondta mosolyogva Marco Rossi.

Marco Rossi a sajtótájékoztatón azt is elárulta, jelenleg Dinusz Dénes vagy Tóth Balázs a magyar válogatott első számú kapusa, de a magyar szövetségi kapitánya arról is beszélt, miben kell még fejlődnie a nemzeti csapatnak, valamint a fiatalok az újoncok teljesítményét is hosszan méltatta.

