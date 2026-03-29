Goal.com
Live
Dzsudzsák Balázs Szoboszlai DominikMTI
C. Kovács Attila

Dzsudzsák Balázs visszavonulása óta nem történt hasonló a magyar válogatottal + videó

Magyarország vs Görögország
Magyarország
Görögország
Barátságos mérkőzések 1

Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzése óta nem találkozott egymással Magyarország és Görögország, azonban a két válogatott kedden ismét összecsap egymással felkészülési mérkőzésen. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy szombaton beszámoltunk róla, a magyar válogatott 1-0-ra nyert a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A találkozó győztes gólját Schön Szabolcs szerezte egy akrobatikus megmozdulás után. 

Azonban a magyar válogatottnak nincs megállás, kedden Görögország következik, szintén hazai pályán csapunk össze a mediterrán ország válogatottjával. 

Milyen a magyar-görög mérleg?

A magyar és a görög válogatott korábbi budapesti összecsapásainak mérlege hazai fölényt mutat a Puskás Arénában kedden 19 órakor kezdődő barátságos mérkőzés előtt.

Ezt megelőzően 12 alkalommal találkozott a magyar fővárosban a két fél, hat hazai és három vendég siker mellett három döntetlen született.

A két válogatott eddigi 22 találkozóját tekintve viszont a görögök felé billen a mérleg nyelve: a magyarok hatszor nyertek, tízszer vereséget szenvedtek, hatszor pedig döntetlennel zárult az összecsapás.

Barátságos mérkőzések 1
Magyarország crest
Magyarország
HUN
Görögország crest
Görögország
GRE

Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén találkoztunk utoljára

A két csapat legutóbb 2022 novemberében mérte össze a tudását, akkor a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén 2-1-es hazai siker született a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány jelenlegi keretéből Sallai Roland már kétszer is eredményes volt a görögök ellen.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar-szlovén mérkőzés után Marco Rossi elmondta, hogy ki a magyar válogatott első számú kapusa, és arról is beszélt, hogy mit súgott oda Szoboszlai Dominiknak, miután lecserélte. De ezenkívül a magyar szövetségi kapitánya arról is beszélt, miben kell még fejlődnie a nemzeti csapatnak, valamint a fiatalok az újoncok teljesítményét is hosszan méltatta. 

A magyar és a görög válogatott korábbi mérkőzései:

1938. március 25., Budapest:

Magyarország-Görögország 11-1 - vb-selejtező

magyar gólszerzők: Zsengellér (5), Nemes (3), Titkos (2), Vincze

1976. október 9., Athén:

Görögország-Magyarország 1-1 - vb-selejtező

magyar gólszerző: Kereki

1977. május 28., Budapest:

Magyarország-Görögország 3-0 - vb-selejtező

magyar gólszerzők: Pusztai, Nyilasi, Fazekas

1978. október 29., Szaloniki:

Görögország-Magyarország 4-1 - Eb-selejtező

magyar gólszerző: Várady

1979. május 2., Budapest:

Magyarország-Görögország 0-0 - Eb-selejtező

1983. május 15., Budapest:

Magyarország-Görögország 2-3 - Eb-selejtező

magyar gólszerzők: Nyilasi, Hajszán

1983. december 3., Szaloniki:

Görögország-Magyarország 2-2 - Eb-selejtező

magyar gólszerzők: Kardos, Törőcsik

1986. november 12., Athén:

Görögország-Magyarország 2-1 - Eb-selejtező

magyar gólszerző: Boda

1987. október 14., Budapest:

Magyarország-Görögország 3-0 - Eb-selejtező

magyar gólszerzők: Détári, Bognár Gy., Mészáros

1988. november 15., Athén:

Görögország-Magyarország 3-0 - barátságos

1989. október 25., Budapest:

Magyarország-Görögország 1-1 - barátságos

magyar gólszerző: Szekeres J.

1992. november 11., Szaloniki:

Görögország-Magyarország 0-0 - vb-selejtező

1993. március 31., Budapest:

Magyarország-Görögország 0-1 - vb-selejtező

2005. november 16., Athén:

Görögország-Magyarország 2-1 - barátságos

magyar gólszerző: Kenesei

2007. június 2., Iraklio:

Görögország-Magyarország 2-0 - Eb-selejtező

2007. november 21., Budapest:

Magyarország-Görögország 1-2 - Eb-selejtező

magyar gólszerző: Buzsáky

2008. május 24., Budapest:

Magyarország-Görögország 3-2 - barátságos

magyar gólszerzők: Dzsudzsák, Juhász, Vadócz

2015. március 29., Budapest:

Magyarország-Görögország 0-0 - Eb-selejtező

2015. október 11., Pireusz:

Görögország-Magyarország 4-3 - Eb-selejtező

magyar gólszerzők: Németh K. (2), Lovrencsics

2018. szeptember 11., Budapest:

Magyarország-Görögország 2-1 - Nemzetek Ligája

magyar gólszerzők: Sallai, Kleinheisler

2018. október 12., Athén:

Görögország-Magyarország 1-0 - Nemzetek Ligája

2022. november 20., Budapest:

Magyarország-Görögország 2-1 - barátságos

magyar gólszerzők: Sallai, Kalmár

Így búcsúzott el a válogatottól Dzsudzsák Balázs:

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés