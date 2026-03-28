A magyar válogatott Schön Szabolcs találatának köszönhetően 1-0-s győzelmet aratott a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen szombat kora este a Puskás Arénában. A találkozó után Marco Rossi újságírói kérdésre többek között azt is elmondta, jelenleg ki a magyar válogatott első számú kapusa.

Eldőlt a kapuskérdés

Marco Rossi az első számú kapus személyére vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, hogy 2025 októbere óta Tóth Balázs számít a magyar válogatott első számú kapusának, így jelenleg is ő tölti be ezt a szerepet. Hozzátette, hogy Szappanos szerepe is rendkívül fontos a csapaton belül, ugyanakkor Yaakobishvili Áront is kiemelte, akit kiváló képességű kapusnak tart, külön hangsúlyozva a lábbal való játékát.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy a magyar bajnokságban több tehetséges fiatal kapus is szerepel, és megemlítette a Liverpoolban futballozó Pécsi Ármint is, kiemelve, hogy ezen a poszton a válogatott megfelelően lefedett, így ebből a szempontból magabiztosak lehetnek.

Dibusz Dénes neve fel sem merült

Érdekesség, hogy a magyar szövetségi kapitány még csak meg sem említette Dibusz Dénest, aki Gulácsi Péter visszavonulása óta folyamatosan a magyar nemzeti tizenegyes első számú kapusának számított.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.