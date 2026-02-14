Ugyanis Stuart Attwell játékvezető munkáját a magyar felmenőkkel rendelkezdő Adam Herczeg (mostantól: Herczeg Ádám) segíti negyedik játékvezetőként.

A magyar vezetéknév egyáltalán nem véletlen: a Durham County Football Association (grófsági szövetség) tájékoztatása szerint Herczeg Ádám nagyapja az 1956-os forradalom után hagyta el Magyarországot, majd Angliában telepedett le.

A fiatal játékvezető ugyan nem anyanyelvi szinten, de megérti a magyar nyelvet. 2022 nyarán került be a harmad- és negyedosztály bíróit tömörítő keretbe, ám már áprilisban bemutatkozott a EFL League Two-ban is, amikor a Rochdale A.F.C. és a Walsall F.C. összecsapását vezette.

Nem sokkal később, 2022 őszén már a EFL League One-ban is fújta a sípot, 2024 márciusában pedig eljutott a másodosztályba is: a EFL Championship egyik mérkőzésén, a Huddersfield Town A.F.C.–Coventry City F.C. találkozón dirigált.

Herczeg Ádám jelenleg a másodosztályú bírói keret tagja.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, sajtóhírek szerint a Real Madrid Camavingát adná Szoboszlai Dominik játékjogáért. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya pedig egy interjúban elárulta, hogy Szoboszlai gyerekkori álma, hogy egyszer a Real Madridban játsszon.



