Szabó Kristóf

A bajnokságban továbbra sem megy, Kerkez gólja ellenére kikapott a Liverpool!

A Liverpool 2-1- vereséget szenvedett a Brighton otthonában a Premier League 31. fordulójának szombat kora délutáni meccsén. Kerkez Milos gólt szerzett a vendégeknek, amivel már két gólja a bajnokságban, és 76 percet töltött a pályán, Szoboszlai Dominik pedig végigjátszotta a mérkőzést.

Nem várt könnyű mérkőzés a Liverpoolra a Brighton ellen, a Vörösöknek minden egységre szüksége van a Bajnokok Ligája-induláshoz a Spurs ellen elhullajtott pontok után. A Galatasaray elleni BL-továbbjutás után Arne Slot törhette a fejét a meccs előtt, ugyanis Mohamed Szalah és Alisson Becker sem volt játékra alkalmas állapotban a vendégeknél, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos viszont ott voltak a Liverpool kezdőjében. A találkozó egyébként 15 perces csúszással kezdődött egy közlekedési baleset miatt.

Aztán a meccs sem indult jól a Liverpoolnak, Hugo Etikitét már a nyolcadik percben le kellett cserélni, aki Milner belépője után még megpróbált visszajönni a meccsbe, végül azonban Curtis Jonesnak kellett beállnia a francia helyére. A 14. percben hátrányba került a Liverpool, Kadioglu beadása után Diego Gómez fejelte középre a labdát, Welbeck pedig nem hibázta el a helyzetét, amivel vezetett a Brighton, 1-0. A Liverpool fokozta a nyomást, először MacAllister fejesénél kellett védenie Verbruggennek, majd Szoboszlai lőtt fölé szabadrúgásból. Aztán a 30. percben jött egy magyar gól, ám most nem Szoboszlai Dominiktól: egy felívelt labdát Dunk próbálta meg hátracsúsztatni kapusának, ám Kerkez Milos leleményesen rástartolt a labdára, és emelte át a hálóőr felett a labdát, 1-1.

A fordulás után beragadt a Liverpool, a csapat nem tudott helyzetet kialakítani, a Brighton pedig ismét megszerezte a vezetést: az 56. percben egy beadást követően Hinshelwood maradt üresen, és Welbeck-et hozta ziccerbe, és némi videóbírózás után ismét a hazaiak vezettek, 2-1. A második félidő első liverpooli lövése húsz perc után jött, de Jones lövését védte bravúrral Verbgruggen, nem sokkal később Minteh növelhette volna a Brighton előnyét, de Mamardashvili állta a sarat. A meccs hajrájában az egész találkozón szürkén játszó Gakpo egyenlíthetett volna, lövését azonban védte a hazaiak kapusa. A Liverpool nem tudott igazán nagy helyzetet kialakítani már a mérkőzésen, a Brighton 2-1 arányban legyőzte Szoboszlai Dominikékat. Vereségével a Liverpool maradt az ötödik helyen, és a Chelsea esetleges győzelmével a hatodik helyre csúszhat vissza Arne Slot együttese, ami nem ér Bajnokok Ligája-indulást.

