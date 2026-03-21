Nagyszerű helyzetfelismerés után Kerkez Milos megszerezte második liverpooli gólját! + VIDEÓ

Bajba került a Liverpool a Brighton elleni idegenbeli mérkőzésen, hiszen negyedóra elteltével a Sirályok szerezték meg a vezetést, ám Kerkez Milos nagyszerűen használt ki egy védelmi hibát, és egyenlített csapata számára.

Egy felívelt labdát a hazaiak csapatkapitánya, Lewis Dunk próbált meg hazacsúsztatni, ám Kerkez rástartolt a labdára, és nagyszerűen emelte át a kapus felett a labdát a 30. percben.

