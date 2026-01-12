A Liverpool hétfő este 20:45-kor a Barnsley ellen kezdi meg szereplését az FA-kupa harmadik fordulójában. Bár papíron az élvonalbeli sztárcsapat az esélyes, Arne Slot óvatosságra intett mindenkit. A holland szakember nem felejtette el a közelmúlt keserű tapasztalatait, és kijelentette: elkerüli azt a hibát, hogy a teljes kezdőcsapatát kicserélje.

Pihentetés vagy egyensúly?

A "Vörösök" emlékezete még friss a rotáció veszélyeivel kapcsolatban. Októberben a Liverpool kiesett a Ligakupából a Crystal Palace ellen, miután Slot három tinédzsert nevezett a kezdőbe, a kispadon pedig senki nem volt 22 évnél idősebb. Az Anfielden elszenvedett 3-0-s vereség fájó seb maradt. Hasonló történt az előző szezonban is, amikor a Tottenham elleni győzelem után Slot tíz helyen változtatott a Plymouth Argyle elleni FA-kupa-meccsre, aminek egy 1-0-s kiesés lett a vége.

"A múlt szezonban úgy döntöttem, pihentetni kell néhány játékost, mert nem játszhat mindenki minden egyes percben" – emlékezett vissza Slot. "Már nem vagyunk érdekeltek a Ligakupában. Az FA-kupa mindig kiemelt fontosságú számunkra, de tavaly, amikor még minden fronton harcoltunk, nehéz döntéseket kellett hozni a keret mélysége miatt."

A menedzser most azonban más utat választ: "Garantálhatom, hogy hétfőn látni fogják azokat a játékosokat, akik az Arsenal ellen is pályán voltak. Lehetnek változtatások, de a kulcsemberek ott lesznek a keretben, nem úgy, mint a Plymouth ellen."

Mindez azt jelenti, hogy Szoboszlai is pályára léphet ma este, ha Slot vele akarja megtartani a csapat gerincét.

Sérülések és visszatérők

A keret összeállítása nem mentes a problémáktól. Conor Bradley játéka kizárt, miután az Emirates Stadiumot mankókkal hagyta el a csütörtöki rangadó után. Slot elmondása szerint "a legrosszabbtól tartanak" a védő kapcsán, akinek hiánya komoly fejtörést okozhat, hasonlóan a korábbi műtéti beavatkozást igénylő sérülésekhez.

Ugyanakkor jó hír, hogy a házi gólkirály, Hugo Ekitike visszatérhet. A támadó az elmúlt két mérkőzést kihagyta, de Slot bízik benne, hogy hétfőn már bevethető lesz

Vigyázat a fiatalokkal!

Slot külön kitért a 17 éves tehetség, Rio Ngumoha menedzselésére is. A példaként a 19 éves Jayden Dannst hozta fel, aki jelenleg fáradásos töréssel bajlódik a túlterheltség miatt. "Jayden azért sérült meg, mert fiatal kora ellenére túl lett edzve. Ezért vagyunk olyan óvatosak Rióval: heti két napot távol tartjuk a pályától, hogy elkerüljük a hasonló szituációt" – magyarázta a szakvezető.

A Barnsley elleni meccs nemcsak a továbbjutásról szól, hanem a becsületről is: amikor a "Tykes" legutóbb az Anfielden járt 2008-ban, egy történelmi győzelemmel kiejtették a Liverpoolt. Slot eltökélt, hogy ez a hétfői nap ne a meglepetésekről maradjon emlékezetes.