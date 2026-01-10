Pécsi Ármin visszatért a Liverpoolba, és győzelemre vezette csapatát

Pécsi Ármin tavaly nyáron igazolt a Premier League címvédőjéhez, a Liverpoolhoz, aki eddig rendre az U21-es csapatban kapott eddig szerepet, viszont Alisson sérülése miatt hónapokig az első csapattal készült a Puskás Akadémiától érkező fiatal kapus, aki most visszatért az utánpótláscsapatba, és a Norwich elleni 3-2-re megnyert mérkőzés egyik legjobbja volt.

A lap szerint a fordulatos mérkőzésen a Liverpool fiatal kapusa 2-1-es norwichi vezetésnél pillanatokon belül kétszer is bravúrt kellett bemutatnia, amivel meccsben tartotta csapatát, és végül a mérkőzés hajrájában meg is fordította a mérkőzést a Liverpool, így Pécsi Ármin tevékeny részt vállalt csapatának feltámadásában.

Az U21-es bajnokságban 13 mérkőzés után a tizedik helyen áll a Liverpool, mely legközelebb az Arsenal csapatát fogadja, minden bizonnyal Pécsivel a kapuban.