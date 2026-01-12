A Liverpool korábbi bedobás-guruja az Arsenalhoz csatlakozik

Az Arsenal jelenleg magabiztosan vezeti a Premier League-et, hat ponttal megelőzve a Manchester Cityt. Bár az Ágyúsok eddig is a rögzített helyzetek királyai voltak a ligában – 14 gólt szereztek ilyen szituációkból –, egyetlen területen látványos elmaradásuk volt: a bedobásoknál. Itt jön a képbe Thomas Gronnemark.

A Brentford-recept és az Arsenal hiányossága

Gronnemark nem ismeretlen az angol elitben. Miután 2018 és 2023 között minden lehetséges trófeát megnyert a Liverpoollal, az elmúlt három szezonban a Brentford tanácsadójaként dolgozott. A statisztikák önmagukért beszélnek: a „Méhek” szerezték a legtöbb gólt (kilencet) bedobás utáni szituációból a tavalyi szezon kezdete óta.

Ezzel szemben az Arsenal – hiába a tabella első helye – egyike annak az öt csapatnak, amely idén még egyszer sem tudott kapuba találni bedobást követően. Arteta felismerte, hogy a bajnoki címért folytatott harcban ezek az „apró előnyök” dönthetnek.

Declan Rice, az új „ágyú”

Érdekesség, hogy az idei szezonban Declan Rice vált az Arsenal kijelölt hosszú bedobójává. Az angol válogatott középpályás ereje megvan a feladathoz, de a taktikai finomságok eddig hiányoztak. Gronnemark érkezése pontosan ezt a mechanizmust hivatott olajozottá tenni.

"A bedobásokat alábecsülik az edzők és a szurkolók is, pedig ez egy olyan eszköz, amivel kontrollálni lehet a játékot" – nyilatkozta korábban a dán szakember.

Liverpooli regnálása alatt a Vörösök labdabirtoklási mutatója bedobások után 45,4%-ról 68,4%-ra ugrott, amivel a liga utolsó helyéről az élre kerültek.

Miért fájhat ez Liverpoolban?

Az, hogy a Liverpool most az építkezés másik szakaszában tart, mint az Ágyúsok, jól mutatja ez a stratégiai lépés is: miközben az Arsenal folyamatosan bővíti speciális stábját, addig a Liverpoolnál épp átalakulás zajlik. A Vörösök nemrég váltak meg Aaron Briggstől, aki a pontrúgásokért felelt, és úgy tűnik, Arne Slot rendszere egyelőre keresi az utódokat ezen a téren. Bár nem ez a legfontosabb probléma az Anfielden, de Szoboszlaiékra ráférne a pontrúgások gyakorlása, hiszen a Liverpool mind védekezésben, mind támadásban nagyon gyenge a szögletek és a bedobások terén.

Az anfieldi szurkolók számára keserű lehet látni, ahogy egy korábbi sikerkovács épp az ellenfél fegyvertárát teszi teljessé. Ha az Arsenal Gronnemark segítségével elkezdi gólokra váltani Rice hosszú bedobásait, az a 22 éve várt bajnoki trófeát jelentheti London piros felének.

A Premier League bedobás-forradala:

A Premier League-ben idén valóságos bedobás-forradalom zajlik, amit jól mutat, hogy a szezon ezen szakaszában már 25 gól született ilyen szituációkból, ami jelentősen túlszárnyalja az előző teljes idény 20 találatos összesített termését. Ebben a taktikai környezetben az Arsenal számára hatalmas fegyvertényt jelenthet a korábbi Guinness-rekorder Thomas Gronnemark tapasztalata, aki elképesztő, 51,33 méteres dobásával tette le a névjegyét a sportágban. A dán specialista érkezése szervesen illeszkedik a londoniak sikeres stratégiájába, hiszen a rögzített helyzetekért felelős Nicolas Jover 2021-es kinevezése óta az Ágyúsok góljainak közel 30 százaléka valamilyen pontrúgásból vagy holtlabdás szituációból indul ki.

Forrás: BBC