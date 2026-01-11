Eltörte a liverpooli támadó lábát, most mégis Szoboszlaiékhoz igazolhat a szélvészgyors játékos

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool december végén egy őrült mérkőzésen ugyan 2-1-re legyőzte a Tottenham Hotspurt, azonban Micky van de Ven eltörte a találkozó első gólját szerző Alexander Isak lábát. A svéd csatár szárkapocscsontja tört el, illetve a bokája is megsérült, ezért nem sokkal a kegyetlen belépő után meg kellett műteni. Isak a legjobb esetben is hónapok múlva térhet vissza.

A Sportbible információi szerint a Liverpool a történtek ellenére élénken érdeklődik Mickey van de Ven iránt, honfitársa, Virgil van Dijk utódját látják benne.

Az első számú célpont nem fog összejönni

A vörösök első számú célpontja továbbra is Marc Guéhi, a Crystal Palace védője 2025 nyarán nagyon közel került hozzá, hogy Liverpoolba szerződjön, már át is esett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálaton az átigazolási ablak utolsó óráiban, azonban a londoni klub az utolsó pillanatban váratlanul megtorpedózta a transzfert és visszarendelte a védőt. Ennek oka az volt, hogy a Palace nem talált megfelelő helyettest a belső védő posztra.

Rengeteg az érdeklődő

Ahogy korábban már beszámoltunk róla a Guéhi már belépett szerződése utolsó félévébe, így a Bosman-szabály szerint szabadon tárgyalhat a kérőivel, akiből akad is bőven, hiszen a Liverpoolon kívül a Manchester City és az Arsenal is vinné, de a Sportbible beszámolója szerint a Barcelona, az Alético Madrid és a Bayern München is fontolgatja az angol hátvéd megszerzését.

Ennek fényében a Liverpool más opciók után nézett, és ha nem jön össze Guéhi leigazolása, akkor Van de Ven lehet a klub B-terve.

A 24 éves védő 2023 nyarán érkezett a Wolfsburgtól a Spurshöz, és gyorsan a szurkolók kedvencévé nőtte ki magát. Ki ne emlékezne önfeláldozó mentésére a Manchester United elleni Európa-liga-döntőben, ami végül El-győzelmet ért az észak-londokiak számára.

De nem a Liverpool az egyetlen csapat, amelyik vinné a holland válogatott játékost, a hírek szerint a Real Madrid is kinézte magának a szélvészgyors hátvédet.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hosszú időre kidőlt a Liverpool kulcsjátékosa, így Szoboszlai Dominik ismét védő lehet.