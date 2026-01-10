Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Liverpool és a Manchester City is érdeklődik az angol védőért, a The Athletic újságírója, David Ornstein szerint most az Arsenal is bekapcsolódhat a harcba.

Ahogy mi is írtuk, a Manchester Cityben köthet ki Guéhi, miután Josko Gvardiol és Rubén Dias is hosszú távra kidőlt Pep Guardiola csapatából, és John Stones-ra sem számíthat a katalán mester. A manchesteri csapat még a télen megszerezné a nyáron lejáró szerződésű védőt, ám a bajnoki rivális Arsenal is kifejezte érdeklődését a Crystal Palace játékosa iránt, és megbeszéléseket folytattak képviselőivel.

Az Ágyúsok hosszú idő óta figyelik az angol válogatott belső védőt, és egy lehetséges nyári célpontként tekintenek rá. A baloldali belső védő poszton jelenleg Gabriel kirobbanthatatlan az észak-londoniak csapatából, Riccardo Calafiori és Piero Hincapié szintén használható ebben a pozícióban. Viszont Mikel Arteta menedzser elsősorban balhátvédként tekint Calafiorira, Hincapié pedig kölcsönben szerepel az Arsenalnál, így akár lehetne is értelme akár nyáron, ingyen megszerezni a Palace védőjét.

Frissítés!

Angol kiadásunk arról számolt be, nem csak Guéhi lehet az egyetlen angol védő, akit megszerezne Mikel Arteta együttese, ugyanis a Newcastle játékosa, Tino Livramento is az Ágyúsok radarján szerepel. Nem ők az egyetlenek, hiszen a bajnoki címért küzdő riválisukkal, a Manchester Cityvel kell versenyeznie az észak-londoniaknak a védő aláírásáért, akiért akár 60 millió fontot is elkérhet a Newcastle United.

