Eldőlt, mikor távozhat a Liverpool támadója – Szalahtól függ a távozása

A Liverpool csak azután adná el Federico Chiesát, miután Mohamed Szalah visszatért az Afrikai Nemzetek Kupájáról. A Juventus bejelentkezett a vörösök olasz támadójáért, a tárgyalások jelenleg is zajlanak.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Juventus ajánlatot tett a Liverpool mellőzött támadójáért, Federico Chiesáért. A The Sun értesülései szerint Chiesa nyitott rá, hogy visszatérjen egykori csapatához. 

Az olasz támadó mindenképpen távozni szeretne januárban, mivel csúcsformában szeretne ott lenni nyári világbajnokságon, és ehhez több játékpercre van szüksége. 

Olasz sajtóhírek szerint a Juventus kölcsönbe szeretné visszahozni a 28 éves olasz játékost, a Liverpool azonban el szeretné adni a támadót. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, azonban mivel Mohamed Szalah egészen az elődöntőig menetelt egyiptommal az Afrikai Nemzetek Kupáján (ANK), így a vörösök nem akarják elsietni a tárgyalásokat, hiszen Chiesa és Szalah hiányát együtt nem biztos, hogy elbírná a csapat. 

Úgy tudni, a támadó ügynöke január 20. környékén, az ANK döntője után utazhat Olaszországba, hogy személyesen is tárgyaljon az átigazolásról.

A 28 éves játékos ebben az idényben 20 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve. A Premier League-ben 15 alkalommal játszott, kezdőként azonban mindössze egyszer kapott lehetőséget.

