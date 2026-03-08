Fantasztikus gólt szerzett Lionel Messi, egy gólra van karrierje 900. találatától! + videó

A címvédő floridai csapat egy-egy győzelemmel és vereséggel kezdte a szezont, így fontos volt, hogy az Inter Miami lendületbe jöjjön a folytatásra, és nyerjen a washingtoni csapat ellen.

Az Atlético Madrid korábbi játékosa, Rodrigo de Paul szerzett vezetést Pintéréknek, majd szűk fél óra elteltével Messi duplázta meg csapat előnyét, végül pedig 2-1-re győztek Javier Mascherano tanítványai.

Elképesztő pénzt keres Messi az Egyesült Államokban

Az Inter Miami társtulajdonosa, Jorge Mas felfedte: Lionel Messi 70-80 millió euró között keres évente Miamiban, amiben benne van a fizetése, a játékos tulajdonosi részesedése, az Adidas-szal való megállapodása és a bevétel-megosztási egyezsége a bajnokságot közvetítő Apple-lel.

”Azért kell világklasszis szponzorokat hoznunk a csapathoz, mert drágák a játékosok. Messinek mindennel együtt 70-80 millió euró között fizetünk, viszont minden centet megér!” - mondta Mas egy Bloombergnek adott interjújában.

Az argentin világbajnok legenda nemrég azzal került be a hírekbe, hogy egy barátságos meccsen egy pályára rohanó szurkoló földre vitte a korábbi Barca-ikont. A katalánok elnöke a napokban kitálalt a Mesivel való szakításról, az argentin pedig elárulta a minap, hogy mit bán a legjobban a múltjából.

Messi 2023 nyarán érkezett a floridai csapathoz, tavaly októberben pedig 2028-ig hosszabbított szerződést a David Beckham által is tulajdonolt csapattal.

Forrás: ESPN





