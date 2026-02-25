Ezért nem tér vissza Messi Barcelonába? Laporta kitálalt a szakításról!

„A kapcsolatunk Messivel már nem olyan, mint korábban. Volt egy incidens a 2023-as Aranylabda-gálán is: odamentem hozzá köszönni, de ő úgy érezte, nem kellene üdvözölnünk egymást. Azóta történt némi közeledés, és remélhetőleg ez a jövőben is folytatódik. A viszony feszült, de ő a Barcelona legendája. Szobrot érdemel a Camp Nouban, olyat, amilyen Cruyffnak és Kubalának is van. Megérdemli a búcsút, és úgy gondoljuk, a megfelelő időpont erre az lesz, amikor a stadion teljesen elkészül, és a befogadóképessége meghaladja a 100 ezret"

– nyilatkozta a Barcelona elnöke, aki korábban a La2CAT-nak arról beszélt, hogy az elmúlt bő négy évben csak egyszer beszélt Lionel Messivel, akkor is csak a születésnapja alkalmából hívta fel.

Ezért nem tért vissza Lionel Messi a Barcelonához?

Lionel Messi szerződése 2021 nyarán járt le a Barcelonánál, a nyolcszoros aranylabdás játékos pedig előbb a PSG-hez, majd az Inter Miamihoz szerződött. Az elmúlt években rendre felröppent a hír a nemzetközi sajtóban, hogy Messi visszatérhet a Barcelonához, ennek némiképp ellentmondanak Laporta szavai, aki szerint Messi távozása óta mindössze egyszer beszéltek telefonon.

Valószínűleg történt valami 2021-ben, ami a mai napig megakadályozza Messit abban, hogy visszatérjen egykori sikerei helyszínére.

Mi történt 2021 nyarán?

2021 márciusában Joan Laporta lett a Barcelona elnöke, a sportvezető pedig azt tűzte ki célul, hogy nem szabad elengedni Lionel Messit, bármi áron a csapathoz kell láncolni a klublegendát. Azonban a katalánok súlyos pénzügyi gondokkal küzdöttek az előző klubvezetés felelőtlen költekezése, és a koronavírus-járvány miatti lezárások miatt, így a gránátvörös-kékek nem tudták kigazdálkodni az argentin zseni fizetését, még úgy sem, hogy több játékosuktól is megváltak, csakhogy Messit megfizethessék.

A Barcelona sokáig abban bízott, hogy Messi megérti a klub nehéz helyzetét, és egy ideig fizetés nélkül is a klub rendelkezésére fog állni, azonban ez végül nem történt meg, így Messi szerződése 2021 júniusában lejárt, a támadó szabadügynökként távozott a klubtól, és pár nap múlva aláírt a Paris Saint-Germainhez.

