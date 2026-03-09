„Minden ki fog derülni” – Messiék szerint Laporta miatt hiúsult meg a barcelonai visszatérés

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Xavi lerántotta a leplet, és egy exkluzív interjúban elárulta, miért nem tért vissza 2023-ban Lionel Messi a Barcelonához.

A Barcelona legendája testközelből figyelhette Lionel Messi közeledését a klubhoz, hiszen 2021 és 2024 között a katalánok vezetőedzője volt. Elmondása szerint a klub 2023 tavaszán már mindenben megegyezett Lionel Messivel, azonban Joan Laporta klubelnök az utolsó pillanatban meggondolta magát, és megvétózta az transzfert.

Lionel Messiék is megszólaltak

Az El Chiringuito újságírójának, Cristóbal Soriának sikerült kapcsolatba lépnie Lionel Messi környezetével, akik megerősítették Xavi interjúnak hitelességét, és elmondták, hogy nagyon örülnek, hogy szépen lassan minden kiderül azzal kapcsolatban, hogy az argentin világbajnok miért nem tért vissza a Barcelonához 2023 nyarán.

„Végre kezd napvilágra kerülni az igazság, és apránként minden ki fog derülni. Leo mindent megtett, amit kértek tőle azért, hogy ismét magára ölthesse a FC Barcelona mezét – immár másodszor. 2021-ben az is megállapodás tárgya volt, hogy a szerződéshosszabbítás részeként évi 10 millió eurós fizetést kap. Röviddel azután azonban, hogy ez a megállapodás meghiúsult, a klub 55 millió euróért leigazolta Ferrán Torrest. A második alkalommal pedig – ahogy Xavi is említette – Joan Laporta volt az, aki végül leállította az egészet. Messi mindent megtett, amit kértek tőle, hogy újra a Barcelona mezét viselhesse.”

– zárta gondolatait a meg nem nevezett forrás.

Messi környezete tehát örül annak, hogy az igazság kezd felszínre kerülni. Azt is érdemes hozzátenni, hogy maga a nyolcszoros aranylabdás játékos eddig nem reagált Xavi interjújára.

Mit mondott Lionel Messi?

Az argentin világbajnok 2023 nyarán ezt nyilatkozta, miután eldöntötte, hogy az Inter Miamihoz igazol:

„Nem térek vissza a Barcelonához, az Inter Miamihoz fogok szerződni. Vissza szerettem volna térni egykori sikereim helyszínére, de azok után, ami a távozásomkor történt..., nem szeretnék mégegyszer hasonló helyzetbe kerülni. Úgy hallottam, játékosokat kellett eladniuk, és csökkenteniük kellett több játékos fizetését is, hogy leigazoljanak engem. Én nem szerettem volna, hogy ez megtörténjen. Ezt nem akartam átélni. Ezért azt a döntést hoztam, hogy az Egyesült Államokban folytatom. Európában nem akartam a Barcán kívül máshol folytatni, így elhagyom a kontinenst, s ezzel kikerülök a reflektorfényből. A döntésemkor természetesen figyelembe vettem a családom érdekeit is.”

– magyarázta el Lionel Messi, hogy végül miért döntött úgy, hogy a Barcelona helyett az Inter Miaminál folytatja pályafutását.

Nem sokkal a Barcelona elnökválasztása előtt került ki a Lionel Messi-sztori

Az ügy pikantériája, hogy Xavi pont egy héttel a klub elnökválasztása előtt állt elő történetével.

Laporta jelenleg harmadszor indul a Barcelona elnöki posztjáért, ellenfelei Victor Font és Marc Ciria lesznek az elnökválasztáson, amit vasárnap tartanak a katalán városban.

Korábban Joan Laporta is mesélt arról, hogyan romlott meg a viszonya a nyolcszoros aranylabdással.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Laporta kiakadt Valverde véleményes győztes gólján, nekiment a Real Madridnak.

