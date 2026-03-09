Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Xavi a múlt héten a La Vanguardianak adott exkluzív interjút, ahol lerántotta a leplet Joan Laporta üzelmeiről. Az egykori vezetőedző elmondása szerint a klub 2023 tavaszán már mindenben megegyezett Lionel Messivel, azonban Joan Laporta klubelnök az utolsó pillanatban meggondolta magát, és megvétózta az transzfert.

Xavi az interjúban arra is kitért, hogy valójában nem is Laporta, hanem közeli munkatársa, Alejandro Echevarría irányítja a klubot.

Laporta reakciója

A vitán Laporta elmondta, hogy mennyire fájtak neki Xavi szavai, de azt is elárulta, hogy nem bánta meg hogy 2024-ben kirúgta a Barcelona legendáját – számolt be róla a Mundo Derportivo.

„Meglepődtem és megsértődtem. Amikor ezeket Xavitól hallom, Hansi Flick jut eszembe. Nehéz a Barcelona elnökének lenni, nap mint nap nehéz döntéseket kell meghozni. Én azt tettem, amit tennem kellett”

– húzta alá Laporta, aki hozzátette:

„Xavi esetében láttam, hogy veszíteni fogunk, Flickkel pedig azt látom, hogy nyerünk. Megértem, hogy sértett. Ugyanazokkal a játékosokkal Xavi veszített, akikkel Flick halmozza a trófeákat.”

Laporta véleménye szerint Xavi hagyta, hogy a másik elnökjelölt, Víctor Font felhasználja.

„Fáj, hogy hagyta magát kihasználni, és hogy Alejandro Echevarría-t támadta, hogy engem bántson. Echevarría és Yuste végig Xavi maradása mellett kardoskodtak. Xavi mögött valaki áll, aki használja őt, és ez Víctor Font. Próbálja összezavarni a dolgokat"

– hangsúlyozta.

Laporta megerősítette álláspontját:

„A három legnehezebb döntésem: Messi, Koeman és Xavi elengedése volt. A Barca érdekeit tartottam szem előtt. Ketten közülük még játékosaim is voltak, de ezek olyan döntések, amiket meg kell hozni. Ők a Barcelona legendái. A Barcát nem lehet számítógéppel irányítani, ez pusztán érzés kérdése. A Barcelona a játékosok és elnökök fölött áll"

– húzta alá.

Laporta szerint Xavi mindent elárult magáról

Laporta szerint Xavi az interjúban csak rámutatott a menesztésének okaira:

„Elégedett lett magával, és nem tudta egyensúlyban tartani a szakmai és a magánéletét. Azt mondta, hogy a Barcelona nem tud versenyképes lenni a Real Madriddal szemben. Több játékost szeretett volna, és én elmondtam neki, hogy ez így nem mehet tovább. Fontos játékosokat nem látott versenyképesnek. Xavi elégedetlen volt a kerettel és a játékvezetőkkel. Azt mondta, hogy a keret nem versenyképes. Ez visszatérő téma volt”

– emlékezett vissza.

Laporta kitért Lionel Messi visszatérésére is

Laporta elárulta, hogy mi történt valójában 2023 tavaszán:

„Ugyanez volt Messivel is: miután nem tudtuk megújítani a szerződését 2021-ben pénzügyi okok miatt, 2023-ban azt mondta nekem, hogy vissza akar térni. Elküldtem a szerződést Jorge Messinek, aki később eljött hozzám, és azt mondta, hogy itt túl nagy lenne a ‘nyomás’ fia számára”

– indokolta meg Laporta, miért híusult meg a Messi-transzfer.

Xavi interjújára Lionel Messiék is reagáltak

Az interjú után nem sokkal Lionel Messiék is megszólaltak, a nyolcszoros aranylabdás közvetlen környezete megerősítette Xavi állításait, szerintük apránként minden ki fog derülni azzal kapcsolatban, miért nem igazolt vissza a Barcelonához a világbajnok argentin.

Laporta jelenleg harmadszor indul a Barcelona elnöki posztjáért, ellenfelei Victor Font és Marc Ciria lesznek az elnökválasztáson, amit vasárnap tartanak a katalán városban.

Korábban Joan Laporta is mesélt arról, hogyan romlott meg a viszonya a nyolcszoros aranylabdással.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Laporta kiakadt Valverde véleményes győztes gólján, nekiment a Real Madridnak.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.