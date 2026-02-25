Lionel Messi bevallotta, mit bán legjobban a múltjából

Az Inter Miami CF és az argentin válogatott ikonja, Lionel Messi elismerte: komoly hibának tartja, hogy fiatalon nem fordított időt az angol nyelv elsajátítására.

A 38 éves klasszis pályafutása nagy részét Spanyolországban töltötte az FC Barcelona színeiben, jelenleg pedig az amerikai élvonalban, a Major League Soccerben futballozik. Bár az Egyesült Államokban játszik, bevallása szerint a nyelvi akadályok miatt néha „félig tudatlannak” érezte magát bizonyos helyzetekben.

„Szégyenből nem beszélek angolul, de mindent értek”

Messi 2023-ban igazolt Miamiba a Paris Saint-Germaintől, és azóta is meghatározó alakja a ligának. Bár elmondása szerint szégyenérzetből nem szólal meg angolul, állítja, hogy mindent megért. A pályán azonban továbbra is „folyékonyan beszél, Messi rekordokat dönt, trófeákat halmoz, és még mindig képes elkápráztatni a világot.

„Mekkora bolond voltam…”

A Miro de Atras podcastben így fogalmazott:

„Gyerekként lett volna időm angolul tanulni, de nem tettem. Mélységesen bánom. Voltam olyan helyzetekben, amikor elképesztő és fantasztikus személyiségekkel találkoztam, és jó lett volna beszélgetni velük, de félig tudatlannak éreztem magam.”

Hozzátette, fiatalon az ember nem gondol bele az ilyen döntések következményeibe. Ma már gyermekeinek is azt tanítja, mennyire fontos a tanulás és a felkészültség.

Rosario-tól Barcelonáig

Messi 13 évesen érkezett Barcelonába szülővárosából, Rosarióból. Az FC Barcelona akadémiáján, a La Masian fejezte be tanulmányait.

„Az utolsó évem Argentínában katasztrófa volt. Tudtam, hogy elmegyek. Barcelonában fejeztem be a középiskolát a többi gyerekkel együtt” – emlékezett vissza.

A futball mint életiskola

Messi karrierje során megfordult Barcelonában, Párizsban és Miamiban, miközben az argentin válogatottat is történelmi sikerre vezette a 2022-es világbajnokságon.

„Elértem a csúcsra, de az út során rengeteg tapasztalatot és leckét kaptam. A futball életforma. Értékeket ad, életre szóló kötelékeket teremt, és megismerteti veled a világot.”

