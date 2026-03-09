Lionel Messi nyitott volt egy „utolsó táncra"

Egy héttel a Barcelona elnökválasztása előtt Xavi interjút adott La Vanguardianak, ahol több meglepő részletetet is elárult a vezetőedzői időszakáról. A legendás középpályás 2021 és 2024 között irányítotte a gránátvörös-kékeket, így a saját szemével látta, hogy a Messi-üzletet 2023 elején nyélbe is ütötték, gyakorlatilag az argentin zseni már a Barcelona játékosa volt.

Xavi szerint Messi a katari világbajnoki diadal után nagyon szeretett volna visszatérni egykori sikerei helyszínére, Katalóniába. Messi állítólag azt mondtal apjának, Jorge Messinek:

„Csináljunk egy utolsó táncot, mint Jordan.”

Végül azonban az üzlet meghiúsult, és a támadó végül 2023 nyarán, miután távozott a PSG-től, az Inter Miamihoz igazolt.

„Háborút akart volna vívni”

Xavi így emlékezett vissza a történtekre:

„Az elnök nem mond igazat. Leo már alá írt a Barcelonához. 2023 januárjában, a világbajnoki győzelem után felvettük vele a kapcsolatot, és azt mondta, hogy izgatottan várja a visszatérést, én láttam rajta. Márciusig beszélgettünk, és mondtam neki: ‘Rendben, ha megadod a zöld jelzést, én szólok az elnöknek, mert szerintem jó döntés lenne visszatérned.' Aztán mi történt? Az elnök elkezdett tárgyalni a szerződésről Leo apjával, majd a La Liga engedélyét is megkaptuk, de az elnök mégis megvétózta az egészet. Megmagyarázta miért? Laporta azt mondta, és idézem: ha Leo visszajön, háborút indít ellene, és ezt nem engedheti meg. Aztán hirtelen Leo többet nem válaszolt az üzeneteimre. Amikor pedig felhívtam az apját, aki azt mondta: ‘Beszélj az elnökkel'"

– mesélt el mindent a Barcelona egykori vezetőedzője.

Megromlott a kapcsolat Xavi és Messi között

Xavi elárulta, hogy az egész történet megviselte a kapcsolatát Messivel, aki korábban bártja volt, mikor még együtt játszottak Barcelonában. Messi 2021-ben kénytelen volt távozni, mert a klub nem tudta kifizetni a szerződéshosszabbítást – állította Laporta –, és a kudarcba fulladt visszatérés ismét összetörte a szívét.

„Eltartott egy ideig, mire újra beszéltem Messivel? Igen, mert azt hitte, én is része voltam az egésznek. Egy igei ez befolyásolta a kapcsolatunkat, de most már rendben van” – mondta Xavi. „Most már érti, de volt egy időszak, amikor nem tudtam vele kommunikálni. Szomorú volt, de minden azok miatt történt, akik ezt a klubot vezetik.”

– utalt Laportára az egykori kiváló középpályás.

Xavi hozzátette Messi esetleges visszatéréséről:

„Lionel Messi soha nem fog visszatérni a Barcelonához, egyszerűen azért, mert Laporta nem akarja. Nem a La Liga vagy Jorge Messi anyagi igényei miatt, ez mind hazugság"

– zárta gondolait Xavi.

Laporta jelenleg harmadszor indul a Barcelona elnöki posztjáért, ellenfelei Victor Font és Marc Ciria lesznek az elnökválasztáson, amit vasárnap tartanak a katalán városban.

Korábban Joan Laporta is mesélt arról, hogyan romlott meg a viszonya a nyolcszoros aranylabdással.

