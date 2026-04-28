Florentino Pérez újra José Mourinhót akarja a Real Madrid kispadjára

A Real Madrid háza táján ritkán tapasztalható bizonytalanság uralkodik. Miután a tavalyi szezon végén Carlo Ancelotti távozott, az utódjául kinevezett Xabi Alonsót januárban menesztették, a helyére beugró Álvaro Arbeloa pedig a várakozások szerint az idény végén távozik. A The Athletic információi szerint a döntést most személyesen Florentino Pérez mozgatja, aki a korábbi évekkel ellentétben teljesen saját kezébe vette az irányítást.

Pérez a múltba nyúl a jövő érdekében

Míg Xabi Alonso kinevezését még José Ángel Sánchez általános igazgató menedzselte, a jelenlegi válsághelyzetben Pérez elnök úgy érzi, egy karizmatikus, „nehézsúlyú” vezetőre van szükség. A Real Madrid sorozatban a második szezonját zárhatja trófea nélkül – sem a La Liga, sem a Bajnokok Ligája, sem a Király-kupa nem került a vitrinbe –, ami Madridban egyet jelent a vészhelyzettel. Nem segít a helyzeten az sem, hogy a belső egység megbomlott: mint korábban megírtuk, Arbeloa és a csapatkapitány Dani Carvajal között komoly konfliktus feszül, ami tovább nehezíti a jelenlegi edző helyzetét.

Pérez legfőbb bizalmasa nem más, mint a jelenleg a Benficát irányító José Mourinho. Bár korábban már felröppentek pletykák a portugál ügynöke és a madridi vezetőség kapcsolatáról, a két fél közötti szálak most szorosabbak, mint valaha. Pérez hisz abban, hogy a tréner, aki 2010 és 2013 között rekordot jelentő, 100 pontos bajnoki címet nyert a klubbal, képes lesz visszahozni a győztes mentalitást.

Ellentétek és feszültség: nem mindenki örül a portugálnak

Mourinho neve azonban nem arat osztatlan sikert a klubon belül. Sokan emlékeznek még a távozása előtti feszült légkörre és az öltözői megosztottságra. A 63 éves szakember ráadásul idén is a figyelem középpontjába került egy botrányos ügy miatt. Február 17-én, a Benfica és a Real Madrid lisszaboni BL-mérkőzése után a Madrid sztárja, Vinícius Júnior rasszista zaklatással vádolta meg a Benfica játékosát, Gianluca Prestiannit. Mourinho a mérkőzés utáni nyilatkozatában meglepő módon nem állt ki korábbi csapata játékosa mellett:

„Mourinho azt sugallta, hogy Vinícius Jr. maga provokálta ki az incidenst."

Bár Prestianni tagadta a rasszizmust, az UEFA végül hatmérkőzéses eltiltással sújtotta – homofób megnyilvánulás miatt.

A kinevezés ára és az alternatívák

Mourinho jelenleg 2027-ig szóló szerződéssel rendelkezik Lisszabonban, ám a kontraktus tartalmaz egy kiskaput: egy körülbelül 3 millió eurós kivásárlási záradékot, amely az idei szezon utolsó mérkőzését követő 10 napban aktiválható.

Bár jelenleg Pérez egyértelműen a portugál mestert favorizálja, a madridi vezérkar asztalán több más opció is szerepel, amennyiben a „Special One” visszatérése meghiúsulna. A belső körökben már korábban is komoly jelöltként merült fel Didier Deschamps neve, akinek a francia válogatottnál elért sikerei garanciát jelenthetnének a fegyelemre. Szintén az esélyesek között emlegetik az argentin világbajnok szövetségi kapitányt, Lionel Scalonit, aki az Arbeloa utáni korszak egyik legizgalmasabb alternatívája lehetne a Bernabéu-stadionban. Rajtuk kívül a klub hierarchiája régóta csodálattal adózik Jürgen Klopp munkásságának, ám a német szakember megszerzése szinte lehetetlen küldetésnek tűnik, mivel 2025 januári kinevezése óta láthatóan kiválóan érzi magát a Red Bull globális futballigazgatói székében.

