FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP
A nagy visszatérés! José Mourinho ügynöke felvette a kapcsolatot a Real Madriddal!

Miközben a Real Madrid háza táján továbbra is napirenden van az edzőkérdés, egy jól ismert név már jelezte is: kész megoldani a dilemmát. A Diario AS beszámolója szerint José Mourinho szívesen visszatérne a Királyi Gárda kispadjára – 13 évvel azután, hogy 2013 nyarán távozott a Real Madridtól.

Mourinho úgy érzi, maradtak még „befejezetlen ügyei” Madridban

A portugál szakember ügynöke, Jorge Mendes már jelezte is a Real Madrid klubvezetése felé, hogy a „Special One" szívesen visszatérne egykori sikerei helyszínére. 

Fabrizio Romano információi szerint Mendes ezenkívül azt is elárulta Florentino Pérezéknek, hogy Mourinho szerződésében van egy kivásárlási záradék, amelynek értelmében a portugál szakember a nyáron kivásárolható a szerződéséből.

Arbeloa távozhat a Real Madridtól

Közben egyre inkább úgy fest, hogy a szezon végén a Real megköszöni az ideiglenesen kinevezett Álvaro Arbeloa munkáját, miután a csapat az ő irányításával trófea nélkül zárhatja az idényt. Ez pedig azt jelentené, hogy Florentino Pérez egy éven belül harmadszor is edzőt váltana.

A Dario AS információi szerint madridiaknál ráadásul egyre inkább az a vonal erősödik, hogy Arbeloa és Xabi Alonso után ismét egy rutinos, nagy tekintélyű trénerre lenne szükség.

Mourinho lehet a megfelelő ember a feladatra?

Ebbe a képbe jól illeszkedhet Mourinho, akit nem először hoznak szóba a Real Madriddal. A portugál edző a szezon végén könnyen kiléphet a Benficával kötött megállapodásából – ha a Real Madrid kifizeti a kivásárlási árát –, ami megnyithatja az utat a nagy visszatérés előtt.

Az üzenet tehát már eljutott Pérezékhez – a kérdés csak az, hogy a klub ki akarja rúgni Arbeloát, erről azonban a klub egyelőre még nem nyilatkozott.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

